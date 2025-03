Fußball | 3. Liga Dynamos "beste Halbzeit" im Schneckenrennen um den Aufstieg Stand: 13.03.2025 10:08 Uhr

War das jetzt ein Punktgewinn der Dresdner gegen Dortmund II, oder waren es zwei verlorene Punkte? Dynamo kam trotz klarer Chancenvorteile nicht über ein 0:0 hinaus. Bei den Sachsen überwiegt der positive Blick auf das Ergebnis.

"Die beste Halbzeit, die ich je gesehen habe" – unter diesem Superlativ wollte es Dynamo-Dresden-Coach Thomas Stamm nicht machen. Die erste Hälfte seiner Schwarz-Gelben am Mittwochabend (12. März 2025) gegen Dortmund II war aus Sicht des Coaches "in Summe die beste Halbzeit, die ich je gesehen habe, was das Rausspielen von Chancen anbelangt".

24:3 Torschüsse und "acht Hundertprozentige"

Dynamo kam in den ersten 45 Minuten auf 19:3 Torschüsse, im gesamten Spiel hatten Jakob Lemmer, Christoph Daferner, Stefan Kutschke und Co. 24:3 Torschüsse, Coach Stamm zählte: "Wir hatten allein in der ersten Hälfte acht hundertprozentige Chancen rausgespielt. Wenn wir in der Lage sind, in der ersten Halbzeit von den vielen guten Torchancen mindestens eine zu machen, gewinnst Du hier auch." Trotzdem spielten die Dresdner am Mittwochabend nur 0:0.

Frust bei Dynamo-Spielern nach dem 0:0 gegen Dortmund II.

Dresden kann sich nicht absetzen

So verpassten die Dresdner, sich von der Konkurrenz um den Aufstieg etwas abzusetzen. Weil Saarbrücken (in Bielefeld 1:3) verlor und Cottbus (gegen Hannover II) nur remis spielte, hätte Dynamo den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte ausbauen können. Das gelang nicht, stattdessen rückten Bielefeld und Rostock etwas näher an die Aufstiegszone heran. "Klar guckt man mit einem Auge darauf, die Möglichkeit wäre da gewesen, sich ein bisschen abzusetzen", sagte Jakob Lemmer, der in der ersten Halbzeit allein drei Hochkaräter hatte.

Stamm: "Tabelle hat keine Relevanz"

Abwehrkollege Lars Bünning widersprach: "Wir bewerten nur unsere Leistung, wir schauen nur auf uns." Und auch Trainer Stamm ließ sich nicht auf Rechenspiele mit der Tabelle ein: "Die Tabelle hat jetzt keine Relevanz. Es wird wie jedes Jahr in der 3. Liga um die letzten zwei, vielleicht drei Spieltage gehen. In den letzten Jahren ist keine Mannschaft schon vier Spieltage vor Schluss aufgestiegen."

Jetzt gegen Essen und Wehen Wiesbaden

Ob das 0:0 gegen die abstiegsgefährdete U23-Reserve von Dortmund ein Punktgewinn oder ein Punkteverlust ist, wird sich für Dynamo in den kommenden Spielen zeigen: Bereits am Samstag muss Dresden zu Rot-Weiß Essen, eine Woche später empfangen die Schwarz-Gelben Wehen Wiesbaden. Die Konkurrenz aus Saarbrücken und Cottbus bekommt es an diesem Wochenende mit Abstiegskandidaten zu tun.

Dynamo: drittes Zu-Null-Spiel in Folge

Was Dynamo aus dem Dortmund-Spiel in jedem Fall mitnehmen kann: Mit dem dritten Spiel ohne Gegentor hat sich die Dresdner Defensive zur besten Abwehr der Liga gemausert. "Jeder versucht, das Tor zu verteidigen, rennt zurück. Das ist eine Stärke von uns geworden", resümiert Lemmer. Und Innenverteidiger lobt: "Es ist nicht nur die letzte Linie hinten. Es geht über die ganze Mannschaft. So kann es klappen."

So kann es klappen mit dem Aufstieg. Zehn Spieltage sind in der 3. Liga noch zu gehen. Und die gute Nachricht für die Sachsen: Dynamo hat weiterhin beste Chancen auf die Rückkehr in die 2. Liga.

Dirk Hofmeister