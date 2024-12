Fußball | 3. Liga Dynamo-Verteidiger Boeder: Ausgeschlafen zum Sieg gegen Bielefeld Stand: 04.12.2024 20:19 Uhr

Lukas Boeder ist vor kurzem Vater geworden. Doch nicht nur deshalb hat er keine Zeit, sich mit Bielefelds Torjäger Julian Kania zu beschäftigen. Am Sonntag empfängt Dynamo als Zweiter den Dritten aus Ostwestfalen.

Obwohl Lukas Boeder erst vor wenigen Tagen Vater geworden ist, wirkt er entspannt. Windeln wechseln klappe schon ganz gut und auch sonst genießt der Dynamo-Verteidiger die Zeit mit dem Nachwuchs. Auch aus dem gemeinsamen Schlafzimmer sei er nicht ausgezogen, erklärt er lachend. "Da will ich ja auch für meine Frau da sein", diktiert er den Reportern am Trainingsplatz in die Mikrofone. Mit dem Schlafen gebe es bislang auch keine Probleme.

Eine ausgeschlafene Leistung wird auch nötig sein, um am Wochenende gegen Arminia Bielefeld zu bestehen. Als Zweiter empfängt Dynamo den punktgleichen Dritten am Sonntag. Und spätestens seit ihrem Sensationssieg am Dienstagabend im DFB-Pokal gegen Freiburg sind die Ostwestfalen so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga.

Kania-Wirbel lässt Boeder kalt

Lukas Boeder ficht das wenig an. Das Pokalspiel? Hat er verpasst. Junge Vaterfreuden eben. Und auch sonst schaue er nur wenig Fußball, erzählt der 27-Jährige freimütig. So hat er auch von dem womöglichen Aufreger des Spiels bislang wenig mitbekommen.

Bielefelds Stürmer Julien Kania hatte vor der Saison eigentlich schon in Dresden zugesagt – und wechselte dann kurzentschlossen nach Bielefeld. Dort war er bislang sechs Mal erfolgreich. Boeder lässt auch das kalt: "Dann lernt er Dresden eben jetzt kennen", sagt der Blondschopf. Und verspricht: "Wir werden versuchen, dass er dann hier zumindest kein Tor macht."

olei