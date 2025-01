Fußball | 3. Liga Dynamo mit Remis im XXL-Test gegen Essen – kein Sieger bei Halle vs. Meuselwitz – Erfolg für Chemie Stand: 11.01.2025 16:15 Uhr

Aufstiegsaspirant gegen Abstiegskandidat: Im Drittliga-Vergleich hat Dynamo Dresden in einem langen Test gegen Rot-Weiss Essen noch spät ein Remis geholt. Auch das Testspiel zwischen dem Halleschen FC und dem ZFC Meuselwitz endete unentschieden. Chemie Leipzig gewann ein Gedenkspiel zu Ehren von Bernd Bauchspieß in Zeitz.

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sich im letzten Testspiel in der Winterpause 1:1 (0:1) von Liga-Konkurrent RW Essen getrennt. Die Partie während des Trainingslagers im türkischen Lara ging über zweimal 60 Minuten.

Sowohl der Tabellenführer als auch der Drittletzte begannen mit der vermeintlich besten Elf. Dynamo machte das Spiel, traf aber nicht und geriet durch Ramien Safi (0:1/52.) in Rückstand. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Sachsen einige Chancen. Fünf Minuten vor dem Ende köpfte Mittelstürmer Stefan Kutschke dann den Ausgleich (1:1/115.). Das Trainingslager endet für Dynamo am Sonntag.

Torreiches Remis zwischen Halle und Meuselwitz

Der Hallesche FC und der ZFC Meuselwitz sind am Samstag (11. Januar 2025) in ihrem jeweils ersten Testspiel im neuen Jahr aufeinandergetroffen und haben sich dabei einen engen Schlagabtausch geliefert. 3:3 (1:2) endete die Partie, die auf dem Kunstrasenplatz von Achtligist LSG Lieskau unter Ausschluss der Öffentichkeit ausgetragen wurde.

Beim Test zwischen Halle und Meuselwitz herrschten winterliche Bedingungen. Am Ball: HFC-Spieler Jan Löhmannsröben.

ZFC beginnt stark – HFC zeigt Comeback-Qualitäten

Den Zipsendorfern gelang durch Florian Hansch (0:1/10.) und Tino Schmidt (0:2/17.) ein früher Doppelschlag. Halles Kulke vergab in der 24. Minute die Großchance auf den Anschluss. Seinen Elfmeter konnte ZFC-Keeper Lukas Sedlak parieren. Kurz darauf musste er dann aber doch das erste Mal hinter sich greifen, nachdem Luka Vujanic für den HFC einnetzte (1:2/30.).

Im zweiten Durchgang wurden die Hallenser stärker. Folgerichtig sorgte Robin Friedrich in der 60. Minute für den Ausgleich (2:2). Eine Viertelstunde später brachte Lirim Hoxha den ZFC erneut in Führung (2:3/75.). Kurz vor Schluss (87.) war es dann erneut Friedrich, der für den HFC zum 3:3-Endstand traf. In der Nachspielzeit hatte Halles Niklas Kastenhofer noch den Siegtreffer auf dem Kopf, scheiterte aber am eingewechselten ZFC-Schlussmann Justin Fietz.

BSG Chemie gewinnt Gedenkspiel für Bernd Bauchspieß in Zeitz

Die BSG Chemie Leipzig hat das Gedenkspiel für Legende Bernd Bauchspieß am Samstag beim 1. FC Zeitz mit 5:0 gewonnen.

Der Viertligist aus der Regionalliga ging beim Siebtlisten durch Florian Kirstein (10.) und Elias Ndukwe Oke (12.) früh komfortabel in Führung. Bis zur Pause hielt der Under- dog den Zwei-Tore-Rückstand. Erst nach dem Wechsel konnte die BSG im Ernst- Thälmann-Stadion nachlegen. Mosambiks Nationalspieler Stanley Ratifo schnürte einen Doppelpack (59./ 84.). Auch Tim Bunge netzte ein (73.).

Der im Oktober im Alter von 85 Jahren gestorbene Bernd Bauchspieß wurde in Zeitz geboren und begann seine Karriere bei der BSG Chemie Zeitz. Dort und später bei der BSG Chemie Leipzig wurde der Angreifer Torschützenkönig. 1964 holte er mit dem "Rest von Leipzig" sensationell den Meistertitel in der DDR. Später arbeitete Dr. Bernd Bauchspieß als Orthopäde.

