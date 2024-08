Fußball | 3. Liga Dynamo leiht Offensivspieler Sterner aus Stand: 27.08.2024 16:39 Uhr

Kurz vor dem Ende der Transferfrist hat Dynamo Dresden einen weiteren Spieler ausgeliehen. Jonas Sterner soll künftig die Offensive bei den Schwarz-Gelben verstärken. Der 21-Jährige kommt von Holstein Kiel.

Dynamo Dresden hat sich am Dienstag (27. August 2024) mit einem weiteren Offensivspieler verstärkt. Der Fußball-Drittligist hat nach eigenen Angaben Jonas Sterner für ein Jahr von Bundesliga-Neuling Holstein Kiel ausgeliehen. In der vergangenen Saison kam der 22-Jährige auf 16 Einsätze in der 2. Bundesliga. In dieser Spielzeit wurde er bisher nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga eingesetzt.

Sportchef Brendel: "Guter Erfahrungsschatz aus höheren Spielklassen"

"Wir haben zuletzt immer wieder betont, uns in der Offensive breiter aufstellen zu wollen", sagte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD. Mit Sterner habe man jetzt einen jungen und talentierten Spieler gewonnen, der zudem über einen guten Erfahrungsschatz aus höheren Spielklassen verfüge. "Mit seiner Athletik und Technik bringt er sehr gute Grundlagen mit, um sowohl auf der Außenbahn als auch auf unseren Achterpositionen den Konkurrenzkampf weiter zu beleben", so Brendel.

SGD-Cheftrainer Thomas Stamm lobt: "Jonas kann mit seiner Variabilität in der Offensive ein wichtiger Baustein für unser Spiel werden. Er beherrscht das Verhalten im Offensivpressing und bringt darüber hinaus ein gutes Gespür für die Tiefe mit."

Der in Husum geborene Sterner kam über die Stationen beim Rödemisser SV und der SG Hattstedt/Arlewatt in den Kieler Nachwuchs.

