Fußball | 3. Liga Dynamo-Duo: Rostock abgehakt - Verl vor Augen Stand: 25.02.2025 23:32 Uhr

Nach dem hitzigen Ostderby bei Hansa Rostock arbeitet Dynamo Dresden die Niederlage auf. Im nächsten Spiel wartet mit dem SC Verl ein kleiner Klub mit großem Spielvermögen. Ein Ex-Verler nahm das Training wieder auf.

Bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden geht der Blick langsam wieder Richtung nächstes Spiel gegen den SC Verl. Die 0:1-Niederlage im brisanten Ost-Derby bei Hansa Rostock wird sportlich aufgearbeitet. Die Vorkommnissen rund um die Begegnung, mit Pyros und einer Spielunterbrechung, werden den DFB und die Klubs noch länger beschäftigen.

Meißner mit ambivalenter Erinnerung an das Hinspiel

Die Dresdner Mannschaft beschäftigt sich mit dem Fußballspiel am Sonnabend. Angreifer Robin Meißner sagte am Dienstag: "Wir schauen uns die Szenen noch einmal an. Wir wissen, was wir besser machen müssen im Hinblick auf das Wochenende." In Rostock hatte der 25-Jährige, der seinen Vertrag vor zwei Wochen bis 2027 verlängerte, eine große Chance zum Ausgleich knapp verzogen.

Ansonsten aber richtet sich der Blick bereits zum nächsten Heimspiel gegen den SC Verl. Nach dem emotionalen Ost-Klassiker in Rostock klingt Verl wie biederster Drittliga-Alltag. Aber Vorsicht, findet Robin Meißner: "Sie haben schon elf Punkte in der Rückrunde geholt. Und man muss nur an das Hinspiel denken. Da haben wir über 90 Minuten nicht unseren besten Fußball gespielt." Der 3:0-Sieg fiel in der Tat in die Rubrik schmeichelhaft.

Beim Aufeinandertreffen in der Hinrunde avancierte Mittelstürmer Christoph Daferner mit zwei Toren zum Matchwinner für Dynamo.

Sapina wieder im Training

Sein Comeback nach einer Muskelverletzung, die er sich am 19. Januar gegen Viktoria Köln zuzog, feierte Mittelfeldspieler Vinko Sapina: "Ich bin wieder fit und im Mannschaftstraining: Mir geht es gut, ich habe heute meine ersten Einheit gemacht, dementsprechend bin ich sehr froh." Jetzt werde er sein Training "von Tag zu Tag steigern", um möglichst schnell wieder bei 100 Prozent sein zu können. Wird er rechtzeitig zum Heimspiel am Samstag (14:00 Uhr) gegen seinen Ex-Verein Verl fit? "Ich hoffe es. Wenn die ganze Trainingswoche funktioniert ...", so Sapina.

Vinko Sapina musste gegen Viktoria Köln im Januar verletzt ausgewechselt werden.

"Verl ändert nie das System"

Er freut sich auf jeden Fall auf den Gegner: "Wenn man alte Kollegen sieht, ist das immer cool". Da sei kein "kleiner Verein zu Gast". Die Ostwestfalen hätten sich "In der Liga etabliert. Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die über 90 Minuten nie ihr System ändert und mit ganz viel Geduld spielt". Das müsse Dynamo "unterbinden und das Heft in die Hand nehmen", sagt Vinko Sapina.

