Fußball | DFB-Pokal Dynamo Dresden will gegen Darmstadt ins Achtelfinale: "Können nur gewinnen"

Vor rund 30.000 Zuschauern winkt Dynamo Dresden am Mittwoch im DFB-Pokal eine stattliche Prämie - und ein historischer Erfolg. Die Schwarz-Gelben müssen aber gegen einen aufstrebenden Zweitligisten ran.

Erstmals seit zehn Jahren könnte Fußball-Drittligist Dynamo Dresden ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Am Mittwoch (30. Oktober, 20.45 Uhr, im Live-Ticker und komplett live hören) müssen die Schwarz-Gelben dafür Zweitligist Darmstadt 98 aus dem Wettbewerb werfen.

Torjubel

"Darmstadt hat sich extrem gefestigt"

Die "Lilien" aus Darmstadt sind unter ihrem neuen Trainer Florian Kohfeldt im Aufwind, verloren unter dem früheren Werder-Bremen-Coach nur eins von sechs Spielen. "Darmstadt hat sich nach dem Trainerwechsel extrem stabilisiert", hat Dynamo-Trainer Thomas Stamm beobachtet. "Sind sehr gefestigt. Darmstadt ist ein guter Zweitligist, der uns das Leben extrem schwer machen wird. Wir müssen extrem wach sein, brauchen einen guten Tag."

Kutschke könnte spielen

Beim Achtelfinal-Einzug winkt Dynamo eine Prämie von 850.000 Euro. Mitwirken kann der in der 3. Liga, aber nicht im DFB-Pokal gesperrte Angreifer Stefan Kutschke. Ob er ihn aber gleich von Beginn an starten lassen wird, verriet Stamm noch nicht: "Egal in welcher Rolle, er hat schon sehr gute Spiele gemacht, zum Beispiel gegen Rostock von Beginn an. Er hat aber auch schon gute Tore gemacht als Einwechsler", so Stamm. Sicher ist allerdings, wer bei Dynamo im Tor stehen wird: Tim Schreiber.

Stamm: "Bonusspiel"

Stamm schärft zudem die Sinne seiner Defensivakteure. Denn zu den Stärken von Darmstadt gehörten "Standardsituation, Konter, Restverteidigung. Da sind sie extrem gut, weil sie sehr gute Umschaltmomente haben und sehr gut über Standardsituationen kommen."

Ein bisschen spekuliert Stamm gegen den höherklassigen Gegner auch schon auf die Verlängerung und das Elfmeterschießen. "Wenn wir das über 120 Minuten hinbekommen und es geht ins Elfmeterschießen. Dann ist es eine Fifty-Fifty-Sache." Und so freut sich der Dynamo-Coach: "Ich glaube, dass wir in so einem Bonusspiel befreit aufspielen können., wir haben nichts zu verlieren, können nur gewinnen. Es wird eine schwere Aufgabe, aber wenn wir einen guten Tag haben, ist zu Hause alles möglich."

Darmstadt will Schwung für die Liga mitnehmen

Zweitligist Darmstadt 98 wird natürlich etwas dagegen haben. Das Team von Trainer Florian Kohlfeldt hängt in der Liga auf dem 13. Platz fest, will mit dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale etwas Schwung mit in die weiteren Pflichtspiele nehmen. "Wir freuen uns auf das Spiel, den Wettbewerb und die Atmosphäre. Wir fahren mit großem Respekt, aber auch mit viel Zuversicht nach Dresden", sagte Kohlfeldt, wohl wissend, dass die Partie in Dresden eine besonders schwere wird. "Ein Auswärtsspiel in Dresden ist nochmal eine andere Kategorie als ein Heimspiel gegen die Sachsen." Fraglich ist noch der Einsatz von Lucas Marseiler.

Darmstadts Trainer Florian Kohlfeldt übernahm Anfang September.

