Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden muss vorerst auf Sapina verzichten Stand: 20.01.2025 21:14 Uhr

Bitterer Ausfall für Dynamo Dresden: Die Sachsen müssen erst einmal ohne Mittelfeldakteur Vinko Sapina auskommen. Er verletzte sich gegen Viktoria Köln und fehlt damit auch im Topspiel bei Spitzenreiter Energie Cottbus.

Dynamo Dresden muss das Topspiel der 3. Fußball-Liga bei Energie Cottbus ohne Stammspieler Vinko Sapina bestreiten. Der Mittelfeldakteur verletzte sich im Heimspiel am Sonntag gegen Viktoria Köln.

Das gaben die Sachsen am Montag bekannt. Demnach habe sich Sapina bei einem Zweikampf in der 17. Minute eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Er fehle "in den nächsten Spielen", so der Klub.

"Der Ausfall von Vinko trifft uns hart. Er hat nach seiner Verpflichtung eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welche tragende Rolle er in unserer Mannschaft einnimmt. Jetzt gilt es geschlossen als Team zusammenzurücken, um den Ausfall aufzufangen, sagte Dynamos Sportchef Thomas Brendel.

In Cottbus ohne Sapina und Daferner

Die erste Partie, die er verpasst, ist ausgerechnet das brisante Ostduell beim Tabellenführer FC Energie Cottbus. Dort muss auch Mittelstürmer Christoph Daferner, der sich beim 2:3 gegen Köln seine fünfte gelbe Karte einhandelte. SPORT IM OSTEN übertragt den Knaller am Samstag ab 14:00 Uhr live im Fernsehen.

cke