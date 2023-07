Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden: Knaller-Auftakt gegen Arminia Bielefeld live im Ersten Stand: 13.07.2023 15:06 Uhr

Die zeitgenauen Ansetzungen des 1. Spieltages der 3. Liga sind fix. Gute Nachrichten gibt es für Dynamo-Fans, die es nicht ins Rudolf-Harbig-Stadion schaffen: Den Dresdner Auftakt gegen Bielefeld gibt es live im Ersten. Die Regionalliga-Anhänger kommen schon zuvor auf ihre Kosten.

Das Auftaktspiel der SG Dynamo Dresden in die neue Drittliga-Saison gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld wird als Sportschau-Livespiel im Ersten übertragen. Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion am Samstag, 5. August, um 16:15 Uhr. Die Moderation übernimmt Stephanie Müller-Spirra. Produziert wird die TV- und Livestreampartie vom MDR.

SpiO am Samstag: Cottbus vs. Erfurt live und HFC-Highlights

Die mitteldeutschen Fußballfans kommen an jenem Samstagnachmittag aber schon gut zwei Stunden früher erstmals auf ihre Kosten. Sport im Osten zeigt das Regionalliga-Topspiel zwischen dem amtierenden Nordost-Meister FC Energie Cottbus und dem Vorjahresdritten FC Rot-Weiß Erfurt live im MDR Fernsehen, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de live.



Darüber hinaus senden wir im Rahmen der regulären SpiO-Sendung eine ausführliche Zusammenfassung des Drittliga-Eröffnungsspiels vom Freitagabend (4. August, 19 Uhr, im Ticker und Audiolivestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) – das bestreiten der Hallesche FC und Rot-Weiss Essen im Leuna-Chemie-Stadion.

Erzgebirge Aue startet am Sonntagabend

Noch etwas länger bis zum Anpfiff müssen sich die Anhänger der Veilchen gedulden: Der FC Erzgebirge Aue empfängt am 6. August den FC Ingolstadt zum ersten Sonntagabendspiel der 3. Liga überhaupt (Ticker und Audiolivestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de). Anpfiff im Schacht ist um 19:30 Uhr. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es dazu wie gewohnt Video-Highlights und Stimmen in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de.

Die Fans müssen sich auf einige Änderungen einstellen. Zwar gibt es ab der Saison 2023/24 keine Montagsspiele mehr, dafür sind verschiedene Anstoßzeiten am Samstag und Sonntag möglich. Fünf Partien werden samstags wie gewohnt um 14 Uhr angepfiffen, ab dem 2. Spieltag folgt ein weiteres Spiel um 16:30 Uhr. Komplettiert wird jeder Wochenendspieltag mit drei Partien am Sonntag. Diese sind für 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr angesetzt. An Wochenspieltagen werden dienstags und mittwochs jeweils fünf Spiele ausgetragen (alle ab 19 Uhr).

red