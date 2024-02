Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden hofft gegen Ingolstadt auf Arslan-Effekt Stand: 04.02.2024 09:41 Uhr

Nach Halle und Aue ist am Sonntag Dynamo Dresden in der 3. Liga gefragt. Beim FC Ingolstadt hofft das Team von Markus Anfang auf Rückkehrer Ahmet Arslan. .

Dynamo Dresden gastiert am Sonntag beim FC Ingolstadt. Für die Schwarz-Gelben geht es bei den Oberbayern darum, in diesem Jahr endlich wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Bei zwei Niederlagen hat die Mannschaft von Markus Anfang in 2024 nur einem Sieg auf der Habenseite. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist im Januar von zehn auf sechs Punkte zusammengeschmolzen. Anstoß ist um 13:30 Uhr (Live-Ticker und Audiostream in der SpiO-App).

Trotz teils deutlicher Überlegenheit setzte es gegen Sandhausen und Dortmund II unnötige Pleiten. Für Belebung in der Offensive soll dabei die Rückholaktion von Ahmet Arslan sorgen. Der Topscorer der vergangenen Saison (25 Tore und 9 Vorlagen) kam beim 1. FC Magdeburg nicht wie gewünscht zum Zuge und ist bis zum Saisonende nach Dresden verliehen.

Ingolstadt auf Rang sechs

Ingolstadt feierte zuletzt einen 2:0-Erfolg gegen am Ende neun Saarbrücker. Spielerisch blieb die Elf von Michael Köllner vieles schuldig. Zuvor hatte man 1:1 gegen Münster gespielt und beim Halleschen FC 1:3 verloren. Mit 36 Punkten liegen die Oberbayern auf Rang sechs und damit in Reichweite zu den Aufstiegsplätzen. Mit einem Sieg könnte Dresden den Abstand auf dreizehn Zähler ausbauen. Das Hinspiel entschieden die Sachsen dank zweier Jokertore 2:0 für sich.

Für SGD-Angreifer Stefan Kutschke (re.) geht es gegen seinen Ex-Klub Ingolstadt. Hier gegen Dresdens Julius Kade. (Archivbild).

rac/cke