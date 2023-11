Fußball | 3. Liga Dynamo Dresden dominiert Viktoria Köln Stand: 10.11.2023 21:17 Uhr

Eine von Beginn an starke Leistung hat Dynamo Dresden den nächsten Sieg beschert. Dank eines Dreierpacks von Stefan Kutschke und einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten die SGD-Fans bei Viktoria Köln jubeln. Neben Kutschke stand ein ehemaliger Viktoria-Spieler im Fokus.

Die SGD hat mit 5:1 (3:0) im Sportpark Höhenberg gewonnen und die Tabellenführung in der 3. Liga ausgebaut. Dynamo hat eine Halbzeit in Überzahl am Ende gnadenlos ausgenutzt. Wegen regen Zuschauerzuspruchs und des Verkehrs in der Rheinmetropole begann die Partie mit zehn Minuten Verspätung.

Kutschkes Strafstöße bringen die Vorentscheidung

Dynamo spielte von Beginn an dominant. Viktoria fand quasi nicht statt, kam kaum über die Mittellinie. Dresden kombinierte mit Ruhe und kam zu ersten Chancen durch Jakob Lemmer und Stefan Kutschke (11./12.). Fünf Minuten später zeigte Schiedsrichter Florian Exner auf den Punkt: Nach einer Flanke zog Paul Will ab, Christoph Greger berührte den Ball mit dem Arm, es gab Strafstoß. Den ließ sich Kutschke nicht nehmen und brachte Dynamo in Führung (17.). Es ging weiter Richtung Tor der Kölner: In der 29. Minute machte Viktoria eine Fehler im Spielaufbau, Lemmer spielte einen Doppelpass mit Kutschke, ging bis zur Grundlinie durch und legte in den Rückraum auf Niklas Hauptmann, der per Direktabnahme traf.

Jubel bei Dynamo schon zur Halbzeit.

Kurz vor dem Pausenpfiff dann das dritte Tor: Lemmer zog in den Strafraum, Unglücksrabe Greger legte den Dresdner und sah Gelb-Rot. Erneut trat Kutschke an, zielte diesmal ins andere Eck und traf erneut (45.+4).

Ausgerechnet Meißner

Die Messe schien gelesen. Besonders weil Dynamo nicht nachließ und Viktoria weiter dominierte. Bis zur 56. Minute, als sich Donny Bogicevic ein Herz fasste und aus 25 Metern flach abzog. Stefan Drljaca streckte sich vergebens, der Ball ging an den Innenpfosten und von da ins Tor (56.). Die Viktoria war besser im Spiel, bekam die zweite Luft. Chancen sprangen aber kaum heraus.

Nach dem Anschlusstreffer wurde die Partie zwischen Dynamo und Viktoria offener.

In der 82. Minute brachte Anfang den Ex-Viktoria-Spieler Robin Meißner. 45 Sekunden dauerte es, bis er erstmals an den Ball kam, leicht in die Mitte zog und das 4:1 einschweißte (83.). In der 86. schickte der ebenfalls eingewechselte Kevin Ehlers Meißner über die linke Seite. Die Hereingabe verwandelte Kutschke zu seinem dritten Tor. Dynamo baut die Tabellenführung aus und hat noch ein Spiel weniger in der Hand. Das findet nächste Woche in Saarbrücken statt.

