Fußball | DFB-Pokal Dynamo Dresden braucht gegen Fortuna Düsseldorf einen "richtig guten Tag" Stand: 16.08.2024 15:31 Uhr

Für Dynamo Dresdens Cheftrainer Thomas Stamm ist es die Feuertaufe im DFB-Pokal. Gegen "Fast"-Erstligist Fortuna Düsseldorf werden die Schwarz-Gelben einen optimalen Tag benötigen, um für die Überraschung zu sorgen. Der gegenseitige Respekt ist groß.

Die Schwarz-Gelben können mit ihrem Saisonstart durchaus zufrieden sein. Zwei Spiele, zwei Siege, dazu ein 0:2 gegen Energie Cottbus in ein 4:2 gedreht. Am Sonntag (18. August, 18 Uhr im Ticker und komplett live hören in der SPORT-IM-OSTEN-App) kommt auf das Team von Trainer Thomas Stamm allerdings eine ganz andere Nummer zu. In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt Dynamo Dresden den ambitionierten Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Dynamo-Coach: "Wir müssen eine Schippe drauflegen"

Es wird eine große Stimmung geben, das Stadion mit 30.000 Fans gefüllt sein. Und die Dresdner rechnen sich trotz des Klassenunterschiedes etwas aus. Dafür, so Dynamo-Coach Thomas Stamm, bräuchte es aber einen "sehr guten Tag, zu dem wir in der Lage sind". Klar sei: "Wir müssen eine Schippe drauflegen, gerade im Spiel mit dem Ball. Ich erwarte ein sehr schnelles Spiel und glaube, dass wir Möglichkeiten erspielen werden." Der Respekt vor einer der besten Zweitligamannschaften ist dennoch groß. Der Dresdner Coach hat einige Spiele beobachtet. "Wir wissen, was kommen kann. Es ist eine sehr gute, spielstarke Mannschaft. Wir wollen mutig auftreten, uns nicht verstecken."

Elfmeter werden nicht extra trainiert

Wer am Sonntag im Tor stehen wird, wollte sich Stamm nicht entlocken lassen. Eine Entscheidung wird da kurzfristig fallen. Stamm stellte klar, dass man mit der besten Mannschaft auflaufen werde. Sollte es zu einem Elfmeterschießen kommen, sind die Sachsen vorbereitet. Man werde zwar nicht explizit vom Punkt schießen trainieren. Aber: "Wichtig ist, dass wir dann ein paar Jungs haben, wo wir ein gutes Gefühl haben."

Fortuna-Coach Thioune: "Die Hürde ist sehr hoch"

Düsseldorf hatte in der vergangenen Saison zwar den Aufstieg unglücklich verpasst, im DFB-Pokal es aber bis ins Halbfinale geschafft. Aus Sicht von Fortuna-Coach Daniel Thioune darf sich das gern wiederholen. "Dynamo wird sehr anspruchsvoll für uns. Wir sind nah beieinander. Wir werden die Aufgabe so annehmen, wie man sie annehmen muss. Die Hürde ist sehr hoch. Unser Anspruch ist aber, dass wir in Dresden gewinnen wollen", sagte der Coach. Bei den Düsseldorfern ist die Torwartfrage bereits geklärt. Florian Kastenmeier wird zwischen den Pfosten stehen. Vielleicht werde dem einen oder anderen Spieler eine Pause gegönnt, so Thioune. King Manu, Vincent Vermeij und Sima Suso werden zudem verletzungsbedingt ohnehin fehlen.

Daniel Thioune, Trainer Fortuna Düsseldorf

Christoph Daferner gegen seinen Ex-Verein

Was Dynamo Hoffnung machen sollte. Das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf konnte damals noch in der 2. Bundesliga gewonnen werden. Am 21. November 2021 gab es einen 1:0-Erfolg. Das goldene Tor erzielte Christoph Daferner. Für den 26-Jährigen wird die Partie gegen Fortuna ohnehin ein ganz besondere. Bis zum Sommer war der Offensivmann für ein halbes Jahr in Diensten der Düsseldorfer, verpasste in der Bundesliga-Relegation gegen den VfL Bochum dramatisch den Aufstieg in die erste Liga und ist jetzt wieder bei Dynamo gelandet.

Christoph Daferner beim letzten Dynamo-Sieg gegen Düsseldorf 2021 hier gegen Torwart Florian Kastenmeier

rei