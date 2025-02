Fußball | 3. Liga Dynamo-Coach Stamm fordert vor Verl - "Müssen mutiger sein" Stand: 27.02.2025 16:40 Uhr

Dynamo Dresden braucht am Samstag einen Sieg, um nicht aus den Aufstiegsrängen zu rutschen. Mit Verl kommt aber ein Gegner, der in zwölf Spielen nur einmal verlor. Die Spielweise der Westfalen imponiert auch Thomas Stamm.

Bekommt die Formkurve von Dynamo Dresden im Heimspiel am Samstag (1. März 2025, 16:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) gegen den SC Verl eine weitere Delle? Nach einem starken Herbst und dem Überwintern an der Tabellenspitze kassierten die Schwarz-Gelben in diesem Jahr bereits drei Niederlagen. In einer Tabelle, die nur die Spiele des Jahres 2025 abbildet, steht Dynamo auf Rang elf.

Szene aus dem Hinspiel: In Verl siegte Dresden 3:0.

Stamm: "Verl hat gern die Kontrolle"

Der Gast aus Verl ist Drittliga-Achter, liegt acht Punkte hinter Aufstiegskandidat Dynamo. Doch der Tabellenplatz trügt, warnt Dresdens Trainer Thomas Stamm. Denn: "In Summe ist Verl eine Mannschaft, die gern die Kontrolle hat, die über Ballbesitz zu Chancen kommt. Sie sind sehr variabel und gefährlich. Sie wirken sehr eingespielt", verrät der Dresdner Coach die Ergebnisse seiner Gegneranalyse. Für sein Team bedeute das: "Wir brauchen ein gutes Spiel mit hoher Intensität. Sonst bekommst du Probleme."

Verl: Nur eine Niederlage in zwölf Spielen

Anders als Dynamo, die allein in diesem Jahr drei Niederlagen kassierte – zuletzt vor einer Woche beim 0:1 in Rostock – schwimmt der Gast aus der Westfälischen Bucht auf einer Erfolgswelle. Nach einem Grotten-Start in die Saison mit nur einem Sieg in den ersten acht Spielen (darunter auch ein 0:3 gegen Dynamo), hat sich das Team von Coach Alexander Ende zuletzt deutlich stabilisiert. Zwischenzeitlich stand Verl auf dem vorletzten Tabellenplatz, doch seit Anfang November kassierten die Rand-Bielefelder nur eine Niederlage. Vor zwei Wochen verlor Verl gegen Spitzenreiter Cottbus.

Stamm imponiert dabei die mannschaftliche Geschlossenheit des künftigen Gegners: "Sie kassieren wenig Gegentore, weil sie durch den Ballbesitz in Ballnähe immer wieder viele Spieler haben, die die Räume schließen können. Das ist für mich das Ausschlaggebende. Es zeigt, wie ausgeglichen der Kader ist."

Stamm: "Gut, wenn Du eigene Dominanz hast"

Von seiner Mannschaft und speziell nach der Niederlage von Rostock fordert Stamm: "Wir müssen mutiger sein. Es geht darum, wie wir Bälle fordern." Das Auftreten und die Qualität vom anstehenden Gegner Verl erfordere eigene Kontrolle im Spiel: "Da ist es sehr gut, wenn du selbst eine gute Dominanz hast, wenn du den Ball selbst lange in den Reihen hast. Dann bekommen sie ihre Stärken vielleicht nicht auf den Platz."

Und zudem sagt der 41-Jährige: "Wir wissen um unsere Heimstärke. Wir wissen, dass es sehr schwer ist, uns zu Hause zu schlagen." Zu Hause blieb Dynamo in dieser Saison in zwölf Spielen elf Mal ungeschlagen. Verl holte in zwölf Auswärtsspielen allerdings auch achtmal Punkte.

Sapina kehrt in den Kader zurück

Freuen kann sich Stamm, dass er personell auf immer mehr Alternativen zurückgreifen kann. Mittelfeldspieler trainierte nach seiner Oberschenkelverletzung die ganze Woche mit. "Er steht am Samstag im Kader", kündigte Stamm an. Zudem kehrte Jonas Oehmichen auf den Trainingsplatz zurück. Für ihn kommt ein Einsatz am Samstag aber noch zu früh.

