Fußball | Regionalliga Duo verlässt FC Rot-Weiß Erfurt: Kämpfer nach Plauen Stand: 17.07.2024 17:28 Uhr

Der FC Rot-Weiß Erfurt gibt zwei Akteure ab. Einer verlässt den Fußball-Regionalligisten aus Thüringen in Richtung Plauen. Im Vogtland war er auch zuletzt schon aktiv.

Zwei Spieler verlassen Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt. Das gaben die Thüringer am Mittwoch bekannt.

Kämpfer nach erfolgreichem Auerbach-Gastpiel nun in Plauen

Stürmer Paul Kämpfer läuft künftig für Regionalliga-Aufsteiger VFC Plauen auf. Der 20-Jährige verlässt RWE auf eigenen Wunsch. Er hatte noch einen Vertrag bis 2025 und war in der vergangenen Saison zu Oberligist VfB Auerbach verliehen worden. Kämpfer kam 2022 aus der U19 des Chemnitzer FC. Er bestritt 15 Partien für Erfurt, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Deutlich besser lief es in Auerbach, wo er in 30 Auftritten 23 Mal traf und auch sechs Assists beisteuerte.

Abwehrspieler Mansaray von Erfurt in die RL Südwest

Verteidiger Ismael Mansaray (20) hat seinen bis 2025 laufenden Kontrakt aufgelöst und wechselt zum Südwest-Regionalligist Bahlinger SC. Für die Rot-Weißen bestritt der gebürtige Bremer insgesamt zehn Spiele in der Regionalliga Nordost. Der 1,95 Meter große Mansaray war im Januar 2023 von Nord-Regionalligist Teutonia Ottensen gekommen.

