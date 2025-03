Volleyball | Bundesliga Dresdner SC setzt Zeichen in Wiesbaden - Suhl patzt Stand: 15.03.2025 20:50 Uhr

Eine Woche vor Beginn der Playoffs haben die Volleyballerinnen des Dresdner SC mit einem Sieg in Wiesbaden die Hauptrunde abgeschlossen. ist dagegen in der Playoff-Generalprobe gegen Potsdam unter die Räder gekommen.

Der Dresdner SC hat das letzte Hauptrundenspiel der Bundesliga beim VC Wiesbaden souverän mit 3:0 (25:12, 25:17, 25:17) gewonnen. Schon zuvor war klar, dass es für den Tabellendritten beim Sechsten um nichts mehr geht, zugleich aber war es aber die Einstimmung auf die entscheidende Meisterschaftsphase. Denn bereits in einer Woche stehen sich beide Mannschaften im Playoff-Viertelfinale erneut gegenüber. Mit dem deutlichen Erfolg konnte der deutsche Pokalsieger noch einmal ein deutliches Statement setzen.

Obwohl DSC-Trainer Alexander Waibl Stammzuspielerin Sarah Straube und Top-Scorerin Marta Levinska schonte und nur punktuell einsetze, diktierten die Elbestädterinnen mit druckvollen Aufgaben und einer sehr stabilen Block- und Feldabwehr das Geschehen deutlich. Auch als Waibl noch weiter durchwechselte, konnten die Hessinnen davon nicht profitieren, weil sie sich zu viele leichte Fehler erlaubten. Als Wiesbaden im dritten Satz zunächst mehr Widerstand leistete und sich einen Vier-Punkte-Vorsprung erarbeitete, legten die Gäste zu und sicherten sich nach nur 74 Minuten den verdienten Erfolg.

Suhl verliert Playoff-Generalprobe

Die Volleyballerinnen des VfB Suhl sind am Samstag beim SC Potsdam mit einer Niederlage vom Parkett gegangen. Das Team von Trainer Laszlo Hollosy verlor die Partie des 27. Spieltages mit 1:3 (25:17, 21:25, 23:25, 15:25) und beendet die Hauptrunde damit auf dem fünften Tabellenplatz. Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg hätte der VfB noch an Potsdam vorbeiziehen können. Im anstehenden Playoff-Viertelfinale hätte dies Heimvorteil in den Spielen eins und drei bedeutet. So reist der VfB Suhl, der ohnehin gegen Potsdam antreten muss, zum ersten Playoff-Spiel nach Brandenburg.

ten/dpa