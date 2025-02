Volleyball | Bundesliga Dresden verliert Spitzenspiel, Suhl gewinnt in Aachen, Erfurt ohne Chance Stand: 22.02.2025 21:10 Uhr

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Gipfeltreffen in Schwerin verloren. Der VfB Suhl hat sich bei den Ladies in Black Aachen nach Satz-Rückstand durchgesetzt. Schwarz-Weiß Erfurt blieb in Potsdam chancenlos.

Dresdner SC unterliegt beim SSC Palmberg Schwerin

Der Dresdner SC hat am Samstagabend mit 1:3 (25:23, 9:25, 23:25, 18:25) gegen Spitzenreiter SSC Palmberg Schwerin verloren und damit die letzte Chance auf den Hauptrundensieg verpasst.

Die Dresdnerinnen begannen furios und führten mit 10:4. Die Schwerinerinnen, die unter der Woche aus der Champions League ausgeschieden waren, kamen nur schwer ins Spiel, sodass Dresden den ersten Satz gewann. Im zweiten Durchgang fanden die Gäste aus Sachsen keine Mittel gegen die Aufschläge des SSC. Der Satz ging deutlich mit 9:25 verloren. Den eng umkämpften dritten Satz musste die Mannschaft von Trainer Alexander Waibl erneut abgeben. Am Ende ging dem DSC beim 18:25 im vierten Satz endgültig die Puste aus.

VfB Suhl setzt sich nach Satz-Rückstand in Aachen durch

Der VfB Suhl hat nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg errungen. Das Team von Trainer Laszlo Hollosy setzte sich bei den Ladies in Black Aachen nach vier Sätzen mit 3:1 (23:25, 25:22, 25:19, 25:21) durch. In der Tabelle befinden sich die Thüringerinnen weiterhin auf dem fünften Platz.

Zunächst entwickelte sich ein enges, umkämpftes Duell. Den ersten Satz entschieden die Gastgeberinnen knapp für sich. Auch im zweiten Satz waren die Ladies in Black nur schwer zu knacken, am Ende setzten sich jedoch die Suhlerinnen durch. Im dritten Satz zeigte sich dann erstmals eine deutlichere Überlegenheit der Gäste, die sich vom Tabellenvorletzten absetzen konnten. Im vierten Satz waren die Suhlerinnen nicht mehr einzuholen, schließlich verwandelten sie ihren zweiten Matchball.

Potsdam eine Nummer zu groß für Erfurt

Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg haben die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt beim Tabellenvierten Potsdam die erwartete 0:3-Niederlage kassiert, wie schon in den ersten beiden Hauptrundenpartien.

Trainer Mateusz Zarczynski, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, hatte vor dem Spiel noch gehofft, mit einer ähnlich konzentrierten Leistung wie beim ersten Dreier gegen Wiesbaden vielleicht doch etwas mitnehmen zu können. Zumal Potsdam unter der Woche noch in Rom im Europacup unterwegs war.

Doch im ersten Satz zeigte sich schon, dass es schwer wird, auch nur einen Durchgang zu ziehen. Potsdam spielte solide und nutzte den zweiten Satzball zum 25:20. Der zweite Satz wurde dann zu einer deutlichen Angelegenheit, Potsdam zog bis auf 17:7 davon und erledigte die Sache mit 25:11. Im dritten und schon letzten Durchgang startete Erfurt gut und führte schnell mit 4:1. Doch dann zogen die Gastgeberinnen auf 18:12 davon, die Vorentscheidung.

SpiO