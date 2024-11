Eishockey | DEL 2 Dresden holt sich Derbysieg - Weißwasser ringt Selb nieder Stand: 15.11.2024 23:38 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben auch das zweite Saisonderby gegen Crimmitschau für sich entschieden. Nach dem 4:1 auswärts gab es auch zuhause einen klaren Erfolg. Weißwasser schlug das formschwache Selb knapp.

Dresdner Eislöwen gewinnen Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau

Mit 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) haben die Dresdner Eislöwen das DEL2-Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau gewonnen. Johan Porsberger traf dabei doppelt.

Direkt im ersten Drittel ging es hin und her: Auf die Dresdner Führung in der 8. Minute durch Porsberger folgte gleich der Ausgleich von Tobias Lindberg (9.). In doppelter Überzahl trafen die Eislöwen durch Sebastian Gorcik und legten durch Oliver Granz, immer noch im ersten Drittel, nach (20.). Nach dem 4:1 von Mitch Wahl im zweiten Drittel verkürzte Crimmitschau zwar durch den Tschechen Ladislav Zikmund (45.), doch der Schwede Porsberger sorgte mit seinem zweiten Tor (48.) für den 5:2-Endstand. Mit diesem Derbysieg sind die Eislöwen weiter auf Platz drei der Tabelle.

Lausitzer Füchse bleiben eine Heimmacht - sechster Erfolg in Serie

Die Lausitzer Füchse haben sich am Freitagabend mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen die formschwachen Selber Wölfe durchgesetzt. Vor 2.652 Zuschauer in der Eisarena Weißwasser feierten die Gastgeber den vierten Sieg in den vergangen fünf Auftritten und den sechsten Heimsieg in Serie.

Die Oberfranken verloren zum achten Mal in Folge, konnten aber wenigstens einmal wieder einen Punkt ergattern. In einem harten Duell führten die Füchse früh durch Clarke Breitkreuz (5.). Der Ungar Donat Peter antwortete im zweiten Drittel (25.) und glich zum 1:1 aus. Nach Roope Mäkitalos 2:1 (30.) konterte Selb durch Frank Hördler schnell (35.). Wieder Mäkitalo machte erst im Penaltyschießen den Sieg klar.

cke/npo