Eishockey | DEL 2 Drei Niederlagen für sächsische DEL2-Klubs Stand: 27.09.2024 22:55 Uhr

Die Dresdner Eislöwen haben im Topspiel in Krefeld knapp verloren. Auch die Eispiraten Crimmitschau mussten sich in einem engen Spiel geschlagen geben. Eine herbe Niederlage gab es zuhause für die Lausitzer Füchse.

Dresdner Eislöwen punkten in Krefeld

Die Dresdner Eislöwen haben in einem ausgeglichenen Spiel bei den Krefeld Pinguinen einen Punkt geholt.

Das Team von Cheftrainer Niklas Sundblad unterlag den Nordrhein-Westfalen vor 4.900 Zuschauern in der Yayla-Arena mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Dabei begann die Partie mit der frühen Führung der Eislöwen durch Yannick Drews vielversprechend. Doch Krefeld drehte die Partie durch zwei Treffer von Alexander Weiß. Eislöwe Bruno Riedl eröffnete im zweiten Drittel das Tor zur Overtime. Dort avancierte Davis Vandane zum Matchwinner für Krefeld.

Füchse mit herber Pleite vor eigenem Publikum

Die Lausitzer Füchse haben nach drei Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage kassiert. Dabei blieben die Weißwasseraner im Heimspiel gegen Tabellenführer Ravensburg Towers beim 0:3 (0:0 / 0:2 / 0:1) ohne eigenen Treffer.

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, in dem sich die Lausitzer trotz Überzahl keine Vorteile erspielen konnten, schlug der Gast aus Ravensburg in der ersten Minute des zweiten Drittels eiskalt zu. Mathew Santos brachte die Puzzlestädter nach Zuspiel von Florin Ketterer in Front. Anschließend schraubte der Tabellenprimus den Druck nach oben und erhöhte folgerichtig durch Ralf Rollinger in der 47. Minute. Auch danach blieb Ravensburg das bessere Team, den Schlusspunkt für den verdienten Sieg setzte Erik Jinesjö Karlsson (56.) kurz vor Schluss.

Lausitz fällt nach der Niederlage auf den fünften Rang ab. Am 29. September steht das nächste Spiel an, dann geht es nach zum EHC Freiburg.

Eispiraten kassieren nächste Niederlage

Die Eispiraten Crimmitschau haben im fünften Spiel der Saison die vierte Niederlage kassiert. Gegen den ESV Kaufbeuren unterlagen die Westsachsen mit 2:3 (1:1, 1:0,0:2).

Justin Büsing brachte die Hausherren im Sahnpark in der achten Minute in Front, ehe Premysl Svoboda dreieinhalb Minuten vor der ersten Drittelpause ausglich. Gregory Kreutzer erzielte im Powerplay nach Vorarbeit von Colin Smith die erneute Führung für Crimmitschau. Ein Doppelschlag binnen 14 Sekunden im Schlussdrittel (43. und 44. Minute) von Sami Blomqvist bescherte die Niederlage für abschlussschwache Eispiraten, die doppelt so oft wie ihr Gegner auf das Tor schossen.

SpiO