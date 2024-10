American Football | GFL Dramatisch! Dresden Monarchs verpassen zweiten Meistertitel Stand: 12.10.2024 19:51 Uhr

Die Dresden Monarchs sind knapp am zweiten Meistertitel nach 2021 vorbeigeschrammt. Die Sachsen unterlagen Titelverteidiger Potsdam Royals im "GFL Bowl" mit 21:27 (7:19). Im ostdeutschen Meisterschaftsduell am Sonnabend in Essen blieb es bis in die letzte Minute spannend.

Nach einem schwächeren Start fanden die Monarchs vor 9.712 Zuschauern mit zunehmender Zeit ins Spiel und hatten bis in die Schlussminute die Chance auf den Sieg. Zunächst dominierte Potsdam und stellte unter der Regie von Quarterback Jaylon Henderson schnell auf 11:0 (13.). Danach steigerte sich die Defense und auch die ersten Punkte für die Sachsen kamen auf die Anzeigetafel (7:11). Zur Halbzeit stand es 7:19, weil Dresden keinen entscheidenden Zugriff auf den überragenden Jaylon Henderson bekam.

Auch nach dem Wechsel taten sich die Monarchs schwer und konnten aus ihrem Ballbesitz keine Punkte machen. Überhaupt gab es im dritten Durchgang keine Punkte für die Teams. Im Schlussabschnitt lief Dresden aber endlich heiß. Quarterback Brock Domann passte perfekt auf Jordi Torrededia, der einen wichtigen Touchdown erzwang. Nach dem Extrapunkt von Florian Finke waren die Sachsen auf 14:19 dran. Doch Jaylon Henderson drehte sofort wieder auf und Heiko Bals punktete (14:27).

Wide Receiver Ricky Smalling brachte die Monarchs mit einem Touchdown noch einmal zurück ins Spiel (21:27). Und obwohl die Defense der Sachsen Jaylon Henderson zunehmend unter Druck setzte, blieb die ganz große Wende aus. Monarchs-Quarterback Brock Domann überwarf eine knappe halbe Minute vor Ende den vierten Versuch. Danach ließen die Potsdamer die Uhr runterlaufen und sicherten sich den Titel.

fth