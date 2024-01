Fußball | Testspiel Doppelter Kutschke führt Dynamo Dresden zum Sieg - Erfurt unterliegt Sandhausen Stand: 14.01.2024 16:30 Uhr

Im letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel am kommenden Wochenende hat die SG Dynamo Dresden die gute Form bestätigt. Gegen den tschechischen Erstligisten FK Pardubice hat sich die Anfang-Elf keine Blöße gegeben. Rot-Weiß Erfurt verkaufte sich gegen Sandhausen teuer.

Nach den Ausrufezeichen in den Testspielen gegen den 1. FC Magdeburg (2:2) und gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0) haben die Elbestädter den nächsten Sieg eingefahren. Gegen den Tabellendreizehnten aus der ersten tschechischen Liga FK Pardubice setzten sich die Dresdner mit 3:0 (2:0) durch.

Doppelter Kutschke und starker Zimmerschied bringen den Erfolg

Kurz nach Beginn setzte sich Tom Zimmerschied auf links stark durch und flankte butterweich auf den Fuß von Stefan Kutschke, der aus fünf Metern den Ball über die Linie drückte (6. Minute). In der 22. Minute ging es über die andere Seite: Jakob Lemmer hatte das Auge für den einlaufenden Kutschke, der das flache Anspiel direkt unter dem Keeper der Tschechen zum zweiten Treffer einschob. Dynamo hatte danach noch einige Chancen bis zur Halbzeit, legte aber kein weiteres Tor nach. Hinten standen die Elbestädter sicher und so war Kevin Broll im Kasten beschäftigungslos.

Nach dem Seitenwechsel legte Niklas Hauptmann per schönem Steckpass das nächste Tor auf. Zimmerschied war eingelaufen und zog auf 14 Metern flach ab und erhöhte (67.) auf 3:0. Markus Anfang begann danach durchzuwechseln. An der Dominanz der SGD änderte das nichts. Die Tschechen sahen offensiv keinen Stich und konnten froh sein, dass Dynamo nicht noch weiter nachlegte. Weiter geht es für Dresden kommenden Samstag (20. Januar, 14:00 Uhr live im MDR-FERNSEHEN) gegen den SV Sandhausen.

Rot-Weiß Erfurt unterliegt SV Sandhausen

Dynamo kommender Gegner in der 3. Liga testete ebenfalls am Sonntag. Der SV Sandhausen setzte sich dabei gegen den FC Rot-Weiß Erfurt mit 2:0 durch. Die Thüringer zeigten auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main eine ordentliche Leistung, setzten auch einige Testspieler und drei Akteure aus der U19 ein. „Wir haben komplett durchgewechselt, in jeder Halbzeit eine andere Mannschaft spielen lassen. Viele Dinge haben wir gut gemacht, einige noch nicht, was nach der kurzen Vorbereitung normal ist“, erklärte Trainer Fabian Gerber, der den starken Gegner lobte. Die Tore für Sandhausen erzielten Alexander Mühling in der 33. Minute vom Punkt und nach dem Wechsel Neuzugang Markus Pink in der 56. Minute.

jar