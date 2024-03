Fußball | Regionalliga Dominantes Carl Zeiss Jena besiegt harmlose Berliner Stand: 10.03.2024 15:22 Uhr

Carl Zeiss hat seine aktuell gute Form mit einem fulminanten 5:1-Sieg auswärts bei der Viktoria Berlin untermauert. Speziell in der ersten Halbzeit hatte Berlin der Jenaer Spielfreude gar nichts entgegenzusetzen.

Carl Zeiss Jena hat am 25. Spieltag der Regionalliga Nordost einen ungefährdeten und auch in der Höhe verdienten 5:1 (4:0) Sieg bei Viktoria Berlin gefeiert.

Jena-Gala in der ersten Halbzeit

Nach dem 3:1 (1:1) - Erfolg am vergangenen Spieltag gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC ging es für Jena erneut gegen ein Team aus der Bundeshauptstadt um Punkte. Und die Thüringer zeigten dabei von der ersten Minute an, wer an diesem Nachmittag Herr im Stadion Lichterfelde war. Cemal Sezer per Doppelpack (3. / 17.), Top-Torjäger Elias Löder per Traumtor (28.) und Justin Petermann (36.) stellten die Weichen bereits nach gut einer halben Stunde auf Sieg. Zu viel für Viktoria-Coach Semih Keskin, der die Nase sichtlich voll hatte und noch vor der Pause zum Vierfach-Wechsel ausholte.

Schaulaufen im zweiten Durchgang

Nach der Halbzeit wurde es dann erwartungsgemäß ruhiger, das Spiel war entschieden. Beide Teams kamen noch jeweils zu einem Tor. Den Berliner Ehrentreffer erzielte Oleg Skakun (56.), dessen verunglückte Flanke an Freund und Feind vorbei ins langen Eck segelte, ehe Löder (67.) mit seinem 16. Saison-Treffer den alten Vier-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Jena steht mit dem Sieg nun bei 34 Zählern und klettert eine Woche vor dem Derby gegen Rot-Weiß Erfurt am Rivalen vorbei auf Rang 7.

sbo