Weimarer Land Deutsche Fußball- Nationalmannschaft bereitet sich in Thüringen auf EM vor Stand: 15.12.2023 17:40 Uhr

Die Deutsche Fußball Nationalmannschaft wird sich in Thüringen auf die EM vorbeireiten - und zwar in der derselben Hotelanlage, in der die englische Nationalmannschaft während der EM Quartier nimmt.

Von MDR THÜRINGEN

Die Thüringer Hotelanlage Spa und Golf Resort Weimarer Land in Blankenhain bei Weimar beherbergt anlässlich der Fußball-EM weitere prominente Gäste: Wie der DFB am Freitag bekanntgab, schlägt die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft dort ihr Trainingslager vor dem Turnier auf. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann werde sich in Blankenhain vom 26. bis 31. Mai auf die Europameisterschaft vorbereiten.

Erst in der vergangenen Woche hatte die englische Fußball-Nationalmannschaft bekannt gegeben, während der Europameisterschaft im kommenden Jahr ihr Basiscamp in der Thüringer Nobelherberge aufzuschlagen.

Nagelsmann: Perfekte Bedingungen im Weimarer Land

Auch die DFB-Elf wird im Mai dort untergebracht sein. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann sind die Trainingsbedingungen dort perfekt. Das Resort habe durch optimale Platzbedingungen und Regenerationsmöglichkeiten sowie eine kompakte Infrastruktur überzeugt. "Wir finden perfekte Bedingungen vor, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten."

Das Weimarer Land wurde laut Nagelsmann auch als Ort ausgewählt, damit der Osten Deutschlands noch besser in das Turnier einbezogen wird. Dieser ist mit dem EM-Stadion Leipzig (und dem Standort Berlin) tendenziell unterrepräsentiert.

Von Thüringen nach Bayern

Sportdirektor Rudi Völler sagte am Freitag, dass die EM nicht nur an den zehn Euro-Spielorten stattfinden soll, sondern in ganz Deutschland. "Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands, bevor wir unser Quartier im Süden des Landes beziehen", so Völler.

Am 1. Juni wird die Nationalmannschaft schließlich im fränkischen Herzogenaurach Quartier nehmen. Am 2. oder 3. und 9. Juni sind im Süden bzw. Westen die Härtetests geplant, die Gegner stehen allerdings noch nicht fest. Die EM eröffnet Deutschland fünf Tage nach der Generalprobe in München gegen Schottland. Es folgen Gruppenspiele gegen Ungarn (19. Juni/Stuttgart) und die Schweiz (23. Juni/Frankfurt).

MDR (jn/sid)