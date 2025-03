Eishockey | DEL2 Deutliche Niederlage – Eispiraten Crimmitschau kassieren den Serien-Ausgleich gegen Regensburg Stand: 09.03.2025 20:38 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau mussten sich am Sonntagabend den Eisbären Regensburg geschlagen geben. Die „Best-of-Seven“-Serie steht nun unentschieden, und der Kampf um den Verbleib in der Liga bleibt offen.

Nach dem Marathon-Match am vergangenen Freitag (07. März), gekrönt mit dem emotionalen Sieg, wurden die Eispiraten Crimmitschau von den Eisbären Regensburg am Sonntagabend unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mit 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) verloren sie das zweite Spiel der „Best-of-Seven“-Reihe der Abstiegsrunde in fremder Halle. Zum Verbleib in der Liga sind vier Siege nötig.

Preto mit frühem Doppelpack

Die Gastgeber fanden besser ins Spiel. Pierre Preto, Regensburgs Goalgetter, traf bereits in der 4. und 9. Minute und sorgte für die frühe 2:0-Führung. Anschließend konnten sich die Gäste etwas freispielen, der Anschluss wollte allerdings nicht gelingen.

Erst in der 29. Minute verkürzte Denis Shevyrin nach Vorarbeit von Justin Büsing auf 1:2 – die Hoffnung war zurück im Gästeblock. Nur sechs Minuten später vollendete Tobias Lindberg das Crimmitschauer Comeback (35.) und erzielte den Ausgleich. Doch die Eisbären ließen sich von der verspielten Führung nicht aus der Ruhe bringen und stellten durch Constantin Ontl noch im zweiten Abschnitt die Ein-Tore-Führung wieder her (39.).

Früher Nackenschlag für die Eispiraten

Im letzten Drittel kassierten die Gäste bereits nach 45 Sekunden der nächste Rückschlag. Marvin Schmid erhöhte auf 4:2 für Regensburg. Die Eispiraten erholten sich davon nicht mehr. Im Gegenteil: Preto erzielte in der 50. Minute seinen dritten Treffer des Abends und sicherte den Sieg für die Eisbären. Die nächste Partie zwischen diesen beiden Teams findet am kommenden Freitag (14. März, 19:30 Uhr) im Kunsteisstadion im Sahnpark statt.

