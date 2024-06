Handball | 2. Bundesliga Dessau, Aue und Elbflorenz punkten zum Saisonabschluss Stand: 01.06.2024 20:33 Uhr

Dessau hatte am letzten Spieltag die Chance, sich mit einem Sieg und etwas Schützenhilfe einen Platz im DHB-Pokal zu sichern - erledigte aber schon die eigenen Hausaufgaben nicht. Aue und Elbflorenz holten jeweils einen Punkt.

Dessau-Roßlau kassiert Ausgleich mit der Schlusssirene

Der Dessau-Roßlauer HV 06 hat sich am finalen Spieltag der Handball-Saison ein 35:35 (18:14) beim bereits feststehenden Aufsteiger aus Bietigheim erkämpft.



Mit einem eigenen Sieg und gleichzeitiger Schützenhilfe auf den anderen Plätzen hätten sich die Dessauer sogar noch auf den zehnten Rang vorschieben können, der zur Teilnahme am DHB-Pokal in der kommenden Saison berechtigt.

Und so gingen die Männer von Cheftrainer Uwe Jungandreas das Spiel auch an. Lange Zeit sah es nach einem ungefährdeten Sieg für die Handballer aus Sachsen-Anhalt aus, die große Teile des Spiels in Führung lagen, den Vorsprung allerdings nicht ins Ziel retten konnten. Zehn Sekunden vor dem Ende war es Timo Löser, der sein Team in Führung warf. Für den Sieg reichte das nicht, den der Gastgeber schlug mit ablaufender Uhr nochmals zurpck. Bester Werfen auf der Platte war Löser mit 14 Treffern.

Aue mit Punkte-Serie zum Abschluss

Der EHV Aue hat sich mit einem Unentschieden aus der 2. Bundesliga verabschiedet. Der feststehende Absteiger kam am Samstag (01. Juli 2024) beim TV Großwallstadt zu einem 34:34 (15:15) und feierte damit nach dem Remis gegen Hagen das zweite Remis in den letzten beiden Saisonspielen. Gegen Großwallstadt war aber mehr drin.

Der EHV führte wenige Minuten vor Schluss noch mit drei Toren Vorsprung. Einige Fehler brachten den TVG dann wieder ins Spiel. An Francisco Pereira hat es jedenfalls nicht gelegen, denn er traf starke achtmal für den EHV.

Trainer Olafur Stefansson, EHV Aue

HC Elbflorenz spielt nur Unentschieden

Der HC Elbflorenz hat die Saison nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten mit einem 32:32(17:12)-Unentschieden beim Tabellensechzehnten TSV Bayer Dormagen beendet.

Beide Teams begannen offensivstark und erzielten mit fast jedem Wurf ein Tor, sodass es nach neun Minuten bereits 5:5 stand. In der Folge wurden die Sachsen stärker, nutzten die technischen Fehler der Gastgeber eiskalt und führten verdient mit 17:12 zur Pause. Bayer kam dann stark aus der Kabine, zunächst auf 23:24 heran und glich dann zum 28:28 aus. In einer turbulenten Schlussphase gehörte den Dresdnern der letzte Angriff, doch ein technischer Fehler sorgte für den Ballverlust und ein 32:32-Unentschieden zum Saisonabschluss, bei dem Vincent Klepp (7 Treffer) und Doruk Pehlivan (6 Treffer) die besten Werfen waren.

Durch das Unentschieden und die Ergebnisse der Konkurrenz aus Lübbecke und Hagen beendet der HC Elbflorenz die Saison auf dem vierten Tabellenplatz.

spio