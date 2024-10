Fußball | Sachsenpokal Das müssen Sie zur Achtelfinal-Auslosung im Sachsenpokal wissen Stand: 14.10.2024 11:19 Uhr

Drei Überraschungen gab es in der 3. Runde des Sachsenpokals, schon am Dienstag steht die Auslosung des Achtelfinals an. SPORT IM OSTEN streamt live. Losfee wird eine U19-Nationalspielerin sein.

Ohne Titelverteidiger Dynamo Dresden geht es im Landespokal Sachsen weiter. Am Dienstag (15. Oktober) wird das Achtelfinale ausgelost. SPORT IM OSTEN zeigt die Auslosung aus dem MDR-Funkhaus in Leipzig ab 16 Uhr im Livestream. Losfee wird Leonie Preußler von RB Leipzig sein. Die 17-Jährige ist U19-Nationalspielerin und schoss sich erst kürzlich beim DFB-Sichtungsturnier gleich zur Torschützenkönigin.

Achtelfinal-Losfee: Leonie Preußler von RB Leipzig.

Achtelfinals am 16./17./20. November

Durch das Ausscheiden von Drittligist Dynamo Dresden am Samstag bei Rekordpokalsieger Chemnitzer FC ist der FC Erzgebirge Aue großer Favorit auf den Pokalsieg. Bis zum Endspiel am Finaltag der Amateure am 24. Mai 2025 ist es aber noch ein weiter Weg. Zunächst steht das Achtelfinale an, das am Wochenende 16./17. November oder am Mittwoch, 20. November, ausgetragen wird. Im Landespokal gilt auch noch, was im DFB-Pokal abgeschafft wurde: Der Verein aus der niedrigeren Liga hat Heimrecht.

Noch ein Drittligist und vier Regionalligisten dabei

Erzgebirge Aue, das sich bei Siebtligist Annaberg zu einem 2:0 mühte, ist im Achtelfinale der einzige Drittligist, der noch im Wettbewerb ist. Große Hoffnungen auf das Weiterkommen dürften sich aber auch die vier noch im Pokal vertretenen Regionalligisten machen: Die beiden Leipziger Klubs Lok und Chemie sowie der FSV Zwickau und Rekordpokalsieger Chemnitz sind noch dabei. Vor allem beim CFC, der Top-Favorit Dynamo Dresden rauswarf, träumen einige Fans sicher schon vom Finale.

Drei Überraschungen in der 3. Runde

Der CFC-Sieg war nicht die einzige Überraschung in der 3. Runde: Oberligist FC Grimma gewann das Mulde-Derby gegen Regionalligist FC Eilenburg 1:0. Und in Leipzig setzte sich Landesklasse-Vertreter Lipsia Eutritzsch gegen Landesligist Handwerk Rabenstein 3:1 durch.

Der FC Grimma warf überraschend den FC Eilenburg raus.

Die Achtelfinalteilnehmer in der Übersicht

FC Erzgebirge Aue (3. Liga)

Chemnitzer FC (Regionalliga)

1. FC Lok Leipzig (Regionalliga)

BSG Chemie Leipzig (Regionalliga)

FSV Zwickau (Regionalliga)

VfB Auerbach (Oberliga)

FC Grimma (Oberliga)

FSV Budissa Bautzen (Oberliga)

VfB Empor Glauchau (Landesliga)

FV Dresden 06 Laubegast (Landesliga)

FSV Motor Marienberg (Landesliga)

SV Tapfer 06 Leipzig (Landesliga)

Dresdner SC 1898 (Landesliga)

SV Lipsia 93 Eutritzsch (Landesklasse)

FSV Oderwitz 02 (Landesklasse)

Oberlungwitzer SV (Landesklasse)

Dirk Hofmeister