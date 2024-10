Ansetzungen, Zeiten, Streams Das erwartet Sie in der vollgepackten Woche bei SPORT IM OSTEN Stand: 14.10.2024 13:47 Uhr

Handball, Fußball, Basketball – in dieser Woche ist einiges los in den mitteldeutschen Stadien und Hallen. Was genau, und welche Knaller wir im Livestream und TV zeigen, erfahren Sie hier.

Dienstag, 16 Uhr: Auslosung Sachsenpokal-Achtelfinale

Los geht es am Dienstag mit der Auslosung im Landespokal Sachsen. Losfee Leonie Preußler zieht die Achtelfinal-Partien. Nach dem Ausscheiden von Titelverteidiger Dynamo Dresden und Regionalligist FC Eilenburg sind noch ein Drittligist, vier Regionalligisten, drei Oberligisten, fünf Landesligisten und drei Landesklasse-Teams dabei.

Mittwoch, 20:45 Uhr: SC Magdeburg - Nantes

Am Mittwoch will der SC Magdeburg in der Champions League den Turnaround schaffen. Der SCM hat von vier Königsklasse-Partien in dieser Saison erst eine gewonnen. Nach der jüngsten Heim-Niederlage gegen den polnischen Top-Klub Kielce steht der SCM unter Zugzwang. Am Mittwoch muss gegen den französischen Klub Nantes ein Sieg her, will man die Gruppenphase überstehen. Bei uns können Sie das Spiel komplett live hören.

Niners und Zwickau im Einsatz

In der Champions League sind auch die Basketballer der Niners Chemnitz im Einsatz. Nach der Auftaktniederlage gegen Derthona Basket steht die Heimspiel-Premiere gegen Benfica Lissabon an. SPORT IM OSTEN begleitet die Partie ab 20 Uhr im Liveticker.

Schon ab 19 Uhr ist der FSV Zwickau im Nachholspiel bei Viktoria Berlin gefordert. Ursprünglich sollte die Partie bereits im September stattfinden, musste aufgrund einer Autobahn-Sperrung aber kurzfristig abgesagt werden. In der Regionalliga verlor Zwickau zuletzt bei Hertha BSC mit 0:3, im Landespokal löste das Team von Rico Schmitt die Pflichtaufgabe beim SC Freital dagegen souverän.

Samstag, 14 Uhr: Regionalliga-Konferenz | BFC Dynamo - Lok Leipzig und Chemnitzer FC - VFC Plauen

Am Samstagnachmittag zeigt SPORT IM OSTEN die Regionalliga-Spiele BFC Dynamo gegen Lok Leipzig und Chemnitzer FC gegen VFC Plauen in einer Konferenz im MDR FERNSEHEN und Livestream.

Lok will im ewig jungen Duell beim BFC die Tabellenführung behaupten und ausbauen. In Chemnitz steigt das Westsachsen-Duell zwischen dem CFC und dem VFC. Chemnitz ist nach dem Pokalcoup gegen Dynamo Dresden im Aufwind, auch Plauen tat mit dem Überraschungssieg gegen Greifswald zuletzt was fürs Selbstvertrauen.

Samstag, 16 Uhr: Syntainics MBC - Bayern München

Und auch die Basketballer aus Weißenfels sind derzeit im Aufwind. Zuletzt gelangen in der Bundesliga und im BBL-Pokal gleich zwei Siege in Folge. Können die MBC-Basketballer auch gegen Meister Bayern München überraschen? Wir zeigen das Spiel aus der Stadthalle Weißenfels live im MDR FERNSEHEN und Stream.

Sonntag, 13:30 Uhr: Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen

Kann sich Dynamo Dresden gegen Essen aus der Krise schießen? Der Drittligist hat in der Liga zwei Spiele in Folge nicht gewonnen, Negativ-Höhepunkt war das Ausscheiden im Sachsenpokal am vergangenen Wochenende bei Regionalligist Chemnitzer FC. Gegen RWE steht das Team von Dynamo-Coach Thomas Stamm unter Zugzwang.

Sonntag, 16 Uhr: SC Magdeburg - DHfK Leipzig

Eine echter Handball-Knaller steht dann noch zum Abschluss der langen Woche an: In Magdeburg empfängt der deutsche Meister SC Magdeburg den SC DHfK Leipzig zum Ostduell.

Das Spiel könnte umkämpft und knapp werden - das zeigt ein Blick auf die jüngsten Duelle: In den letzten drei Spielen gab es einen SCM-Sieg, einen DHfK-Sieg sowie ein Remis. Von den letzten acht Spielen gewann der SCM vier, die Leipziger drei. Der letzte Auswärtssieg der Sachsen in Magdeburg liegt aber schon fast vier Jahre zurück.

dh