Eishockey | DEL2 Crimmitschau kassiert 3:3-Ausgleich in Regensburg Stand: 21.03.2025 22:47 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau haben das sechste Playdown-Spiel bei den Eisbären Regensburg am Freitag knapp verloren. Damit kommt es am Sonntag zum Entscheidungsspiel.

Die Eispiraten Crimmitschau haben den Showdown in der Playdown-Serie der 2. Eishockey-Bundesliga gegen die Eisbären Regensburg nicht verhindern können. Am Freitag verloren die Sachsen mit 1:2 bei den Oberpfälzern.

Zweiter Gegentreffer war zuviel

Damit glich Regensburg in der Serie Best-of-Seven auf 3:3 aus. Das entscheidende Spiel findet am Sonntag um 17:00 Uhr in Crimmitschau statt. Am Freitag gerieten die Eispiraten vor 4.379 Zuschauern in der Donau-Arena durch Nikola Gajovsky in Rückstand. Flügelstürmer Dominic Walsh glich Mitte des zweiten Drittels (34.) aus. Marvin Schmid brachte die Gastgeber erneut in Führung (50.), eine Antwort der Gäste blieb aus.

SpiO