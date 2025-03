Eishockey | DEL2 Crimmitschau gleicht nach Aufholjagd in Regensburg aus Stand: 16.03.2025 20:05 Uhr

Die Eispiraten Crimmitschau standen am Sonntag nicht weit davon entfernt, sich im Playdown-Duell mit Regensburg einen Matchball einzuhandeln. Doch den Sachsen gelang noch eine Aufholjagd - und der Ausgleich in der Serie.

In den Playdowns der DEL2 haben die Eispiraten Crimmitschau am Sonntag bei den Eisbären Regensburg mit 5:3 gewonnen. Dem Team von Headcoach Jussi Tuores gelang damit in derr Serie "Best of Seven" der 2:2-Ausgleich.

Crimmitschau holt 0:2 und 2:3 auf

Am Dienstag kommt es in Crimmitschau zum nächsten Aufeinandertreffen. Am Sonntag lagen die Gäste durch einen Doppelschlag von Pierre Preto (19./21.) zunächst zurück. Colin Smith (24.) und der US-Amerikaner Corey Mackin (30.) glichen aus. Auch auf das 2:3 von David Morley (44.) hatten die Eispiraten eine Antwort parat: Tim Lutz (47.), Mirko Sacher (50.) und Corey Mackin (60.) sorgten vor 4.509 Zuschauern in der Donau-Arena für die Aufholjagd.

SpiO