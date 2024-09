Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC reagiert auf miserable Torbilanz: Karimani verpflichtet Stand: 25.09.2024 14:36 Uhr

Der Chemnitzer FC steckt im Tabellenkeller und hat ein abolutes Abschlussproblem: Drei Tore in neun Spielen sind unterirdisch. Jetzt soll Dardan Karimani die Bilanz aufpolieren. Jan Koch verlässt den Verein dagegen.

Nach dem verkorksten Start hat der Chemnitzer FC noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Der Regionalliga-Vorletzte gab am Mittwoch (25.09.2024) die Verpflichtung von Dardan Karimani bekannt. Karimani erhält beim Chemnitzer FC einen Vertrag bis zum Saisonende und könnte schon am Samstag gegen den Greifswalder FC (16 Uhr im MDR Fernsehen) auflaufen.

Karimani soll den CFC gefährlicher machen

Der 25-jährige Offensivspieler war zuletzt vereinslos. Zuletzt spielte er in der Regionalliga Bayern bei den Würzburger Kickers. "Dardan ist ein Spieler, der unserer Offensive mehr Flexibilität verleiht und sofort weiterhelfen kann. Seine Vielseitigkeit im Mittelfeld und Torgefahr geben uns genau die Optionen, die wir in der aktuell sportlich anspruchsvollen Situation brauchen", sagte Sportdirektor Chris Löwe. Karimani trainierte bereits am Mittwochvormittag mit der Mannschaft unter Cheftrainer Benjamin Duda.

Mit seiner Verpflichtung reagiert der CFC auf die bisher geringe Torausbeute von nur drei Treffern in neun Partien. Die Sachsen hoffen, dass Karimani für neue Impulse sorgen kann. "Ich freue mich auf die Herausforderung und bin hochmotiviert dem Chemnitzer FC zu helfen, so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Ich möchte mich schnellstmöglich integrieren und der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten bestmöglich weiterhelfen", sagte Karimani.

Dardan Karimani

Auch Jong-min Seo im Anflug

Er spielte in der Jugend unter anderem für Borussia Dortmund und den SC Paderborn. Sein Profi-Debüt in der 3. Liga gab er am 18. Februar 2017 für den SC Paderborn. In zwei Spielzeiten absolvierte er 68 Regionalliga-Partien für die Würzburger Kickers, in denen er 14 Tore erzielte und 16 weitere vorbereitete. Karimani soll nicht der einzige Neuzugang bleiben. Wie "SpiO" aus Vereinskreisen erfuhr, soll auch der Ex-Dresdner Jong-min Seo im Anflug sein.

Koch löst Vertrag auf, um näher bei der Familie zu sein

Dagegen wird Jan Koch den CFC verlassen. Laut CFC haben sich beide Seiten auf die "einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung" geeinigt. Der 28-jährige Innenverteidiger wird aus persönlichen Gründen nicht mehr für die Himmelblauen auflaufen. "Jan kam kurzfristig mit der Bitte auf uns zu, seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen, aber letztlich wollten wir seinem Wunsch, näher bei seiner Familie zu sein, nicht im Wege stehen." Es helfe niemandem, wenn ein Spieler aus verständlichen privaten Gründen nicht mit voller Leidenschaft bei der Sache sein kann", so Löwe.

Koch wechselte im Sommer 2023 zurück an die Gellertstraße, nachdem er bereits von 2016 bis 2018 in der 3. Liga für den CFC gespielt hatte. Insgesamt kommt der erfahrene Verteidiger auf 52 Einsätze im himmelblauen Trikot. Neben dem Chemnitzer FC spielte Koch in der Regionalliga Nordost unter anderem für den FC Energie Cottbus und den Berliner AK. Insgesamt stand er 99 Mal in der Regionalliga Nordost und 25 Mal in der 3. Liga auf dem Rasen.

SpiO/pm