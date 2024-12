Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC muss monatelang auf Walther verzichten Stand: 11.12.2024 13:55 Uhr

Das Lazarett beim Chemnitzer FC füllt sich weiter. Beim Auswärtssieg in Halle hat sich Verteidiger Niclas Walther schwerer verletzt und wird nun lange fehlen.

Wie der Chemnitzer FC am Mittwoch (11. Dezember 2024) verkündete, hat sich Niclas Walther das Syndesmoseband im linken Sprunggelenk gerissen. Das hat eine MRT-Untersuchung ergeben. Die Ausfallzeit wird mit mehreren Monaten angegeben. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte sich Walther eine ähnliche Verletzung zugezogen. Nach einem Anriss des Syndesmosebands im rechten Sprunggelenk verpasste er elf Ligaspiele.

Passiert war die neuerliche Verletzung am vergangenen Samstag im Spiel beim Halleschen FC (1:0) ohne gegnerische Einwirkung. Walther war daraufhin in der 28. Minute vorzeitig ausgewechselt worden. "Niclas ist ein Chemnitzer Junge und brennt für den CFC. Die Enttäuschung ist bei ihm aufgrund der schweren Verletzung verständlicherweise riesengroß, da er sich gerade erst von einem Muskelfaserriss zurückgekämpft hatte", wird Sportdirektor Chris Löwe in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Walther hofft auf schnelles Comeback

Walther selbst wollte die Diagnose zunächst nicht wahrhaben: "Ich hatte gehofft, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. Jetzt muss ich es so annehmen, wie es ist. Ich werde die Winterpause nutzen, um die Verletzung optimal behandeln zu lassen, und hoffe auf einen optimalen Heilungsverlauf, damit ich mich schnellstmöglich wieder zurückkämpfen kann."

In der laufenden Saison stand Walther in 14 Pflichtspielen für die Himmelblauen auf dem Platz. Ihm gelang ein Treffer, zudem gab es drei Vorlagen. Am Samstag endete für den CFC das Fußballjahr mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Anstoß ist um 13 Uhr.

SpiO/pm