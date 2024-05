Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC holt Angreifer Eshele Stand: 29.05.2024 10:50 Uhr

Erster Stürmer-Neuzugang für den Chemnitzer FC. Der Neue kommt aus dem Südwesten - und dürfte in der kommenden Regionalliga-Saison ein Familien-Wiedersehen feiern.

Sechster Neuzugang bei Regionalligist Chemnitzer FC – und der erste für den Angriff. Ephraim Eshele wechselt aus der Regionalliga Südwest zu den "Himmelblauen". Das gab der CFC am Mittwoch (29.05.2024) bekannt.

Eshele zuletzt bei Absteiger Aalen

Der 22-jährige und 2,04 Meter große Eshele spielte zuletzt beim VfR Aalen. Zum früheren Zweitligisten war Eshele im Winter gewechselt, traf in der Rückrunde in acht Spielen zweimal und stieg mit dem VfR als Regionalliga-15. schließlich ab. Eshele spielte bereits für acht Vereine, war dabei für die Jugend von Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock II aktiv.

Hildebrand: "Kombination aus Körper und Technik"

Beim CFC lobt Geschäftsführer Uwe Hildebrand Esheles "Kombination aus Körpergröße und Technik. Wir sind überzeugt davon, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann und im Offensivbereich den Konkurrenzkampf anheizt".

Wiedersehen mit Bruder Manassé

Manassé Eshele (re.) geht für Geifswald auf Torejagd.

Beim CFC und in der Regionalliga Nordost dürfte es für Eshele in der kommenden Saison ein Wiedersehen mit seinem Bruder Manassé Eshele geben. Der 25-Jährige spielt für Liga-Mitfavorit Greifswalder FC. Auch der ältere Eshele-Bruder ist im Angriff aktiv, erzielte in der vergangenen Saison in 35 Spielen für den GFC 14 Tore.

dh/pm