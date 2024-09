Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC beurlaubt Cheftrainer Tiffert Stand: 02.09.2024 14:14 Uhr

Der Chemnitzer FC hat sich nach dem schwachen Saisonstart von Cheftrainer Christian Tiffert getrennt. Das gab der Verein am Montagnachmittag (2. September 2024) bekannt.

Der Chemnitzer FC und Christian Tiffert gehen künftig getrennte Wege. Das teilte der derzeitige Tabellen-16. der Regionalliga Nordost am Montag (2. September) mit. Der 42-Jährige wurde am Vormittag in der Geschäftsstelle des Clubs in einem persönlichen Gespräch über seine Freistellung informiert, hieß es in der Pressemitteilung. Der CFC-Mannschaft wurde die Nachricht in der Trainingskabine durch Sportdirektor Chris Löwe übermittelt.

Löwe begründete die Entscheidung wie folgt: "Die Trennung von Christian Tiffert war für uns auch aus menschlicher Sicht eine äußerst schwierige Entscheidung. In den letzten zweieinhalb Jahren hat er den Verein mit großem Engagement durch herausfordernde Zeiten geführt. Doch angesichts der aktuellen Tabellensituation und der jüngsten sportlichen Entwicklung müssen wir die Lage nüchtern bewerten und konsequent im Sinne des Vereins handeln."





