Olympia | Paris 2024 Chemnitzer Dreispringer Heß erstmals im Olympia-Finale Stand: 07.08.2024 20:55 Uhr

Dreispringer Max Heß ist zwar kein Medaillen-Kandidat, hat in Paris aber trotzdem bereits einen großen Erfolg errungen. Der Chemnitzer steht erstmals in seiner Karriere in im Olympia-Finale.

Aller guten Dinge sind drei: Bei seiner dritten Olympia-Teilnahme hat der Chemnitzer Dreispringer Max Heß erstmals das Finale erreicht. In Rio und Tokio war der 28-Jährige in der Qualifikation ausgeschieden.

Heß kratzt wieder an der 17-Meter-Marke

Der EM-Fünfte sprang in der Qualifikation in Paris 16,98 Meter und sicherte sich damit das Weiterkommen. "Ich bin einfach froh, dass es im dritten Anlauf bei Olympia geklappt hat mit dem Finale", sagt Heß anschließend am ARD-Mikrofon.

Auch mit der Bahn im Pariser Stade de France ist der Chemnitzer sehr zufrieden. "Die ist schnell, das kommt mir zugute. Ich bin ein Springer, der viel Geschwindigkeit braucht."

Max Heß in Aktion bei der Qualifikation für das Dreisprung-Finale in Paris

Erstes Deutscher im Dreisprung-Finale seit Sydney

Heß' Einzug ins olympische Finale ist nicht nur für ihn ein großer Meilenstein, sondern auch für Deutschland. Zuletzt hatte vor 24 Jahren ein deutscher Dreispringer ein Olympia-Finale erreicht, Ex-Weltmeister Charles Friedek wurde damals in Sydney Zwölfter.

Heß hatte in diesem Jahr schon gute Leistungen gezeigt und auch die 17-Meter-Marke überboten. Bei der EM in Rom landete er vor zwei Monaten auf dem fünften Platz.

"Vollgas geben" für Top-Position im Finale

Der Chemnitzer gehört nicht zum Favoritenkreis auf die Medaillen. Heß will dennoch "Vollgas geben" und eine neue Bestleistung erzielen. Aktuell liegt die bei 17,20 Metern. "Was dann letztendlich platzierungsmäßig rauskommt, da lasse ich mich überraschen. Top acht, Top sechs wäre schon das Ziel", sagte der 28-Jährige vom LAC Erdgas Chemnitz.

Favoriten auf Gold sind Europameister Jordan Alejandro Diaz aus Spanien und Tokio-Olympiasieger Pedro Pablo Pichardo aus Portugal. Beide hatten in der Qualifikation keine Mühe. Das Finale im Dreisprung ist für Freitag (9. August 2024) um 20.10 Uhr angesetzt.

dpa/sid/SpiO