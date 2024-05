Fußball | Regionalliga Chemie will Torflaute bei Lok Leipzig beenden Stand: 03.05.2024 12:01 Uhr

Drei Spieltage sind in der Regionalliga noch zu bestreiten. Kurz vor Saisonende wartet neben dem Leipziger Stadtderby auch noch eine brisante Partie in Berlin, in der Energie Cottbus die Tabellenführung ausbauen kann.

Im Leipziger Bruno-Plache-Stadion kommt es am Sonntagnachmittag (16:00 Uhr live im MDR FERNSEHEN und Ticker) zum Stadtderby zwischen Lok Leipzig und der BSG Chemie. Der Druck lastet dabei auf den Gastgebern aus Probstheida, die eine durchwachsene Saison retten wollen. Doch auch die Leutzscher haben sich etwas vorgenommen, schließlich warten die Grün-Weißen seit der Neugründung auf ein Tor beim großen Rivalen.

Chemie Leipzig will mit Kirstein "Bock umstoßen"

Chemie-Torjäger Florian Kirstein will das ändern. Der 28-Jährige weiß allerdings, dass das Derby seine eigenen Gesetze hat und auch bei der BSG nicht alles rund lief in dieser Spielzeit. "Von daher würde ich das alles komplett ausklammern. Beide Mannschaften werden von Null an alles reinhauen und wir hoffentlich als Sieger vom Platz gehen." Gemeinsam mit seinen Teamkollegen will Kirstein "den Bock umstoßen. Ich habe das Gefühl, wir sind einfach mal dran."

Beim Kontrahenten aus dem Leipziger Südosten erwartet Chemie ein kampfbetontes Spiel bei einem angezählten Gegner, der sich kurz vorm Derby neu für die Zukunft aufgestellt hat. Mit Jochen Seitz präsentierte der 1. FC Lok einen neuen Trainer für die kommende Spielzeit, der sich seine neuen Schützlinge am Sonntag bereits ansehen wird. Die Geschicke an der Seitenlinie wird aber nach wie vor Interimstrainer Tomislav Piplica leiten. "Für ihn (Jochen Seitz, Anm. d. Red.) ist es schön, dass er die Stimmung miterleben kann und ein wenig schnuppert." Piplica sieht sich selbst als emotionalen Typen, der mit Vorfreude in die Partie geht.

Auch wenn Lok auf Routinier Djamal Ziane verzichten muss. Der Stürmer laboriert noch an einer Verletzung, wurde aber beim Krimi in Cottbus würdig von Abou Ballo im Sturmzentrum vertreten. Im Fokus wird aber besonders Luca Sirch stehen. Der Allrounder ist mit zwölf Toren bester Torschütze der Loksche und hat dazu noch fünf Treffer vorbereitet. Wie es mit ihm nach der Saison weitergeht ist offen, die Motivation im Derby dürfte beim 24-Jährigen groß sein. Im Hinspiel im Alfred-Kunze-Sportpark erzielte Sirch den Ausgleich für die Blau-Gelben.

Cottbus kann BFC Dynamo distanzieren

Der letzte Gegner der Probstheidaer steht bereits am Samstag (16:00 Uhr live im MDR FERNSEHEN und Ticker) im Fokus. Energie Cottbus tritt im Sportforum Hohenschönhausen zum brisanten Duell um die Meisterschaft an. Der BFC Dynamo hat sich in den letzten Wochen aus dem Rennen um den Aufstieg beinahe verabschiedet, die Trennung von Trainer Dirk Kunert nach dem Ablauf der Spielzeit bekanntgegeben, dafür aber mit Kapitän Chris Reher einen Leistungsträger gehalten. Der letzte Strohhalm liegt jetzt im heimischen Stadion, wo mit Energie ein Gegner in Topform wartet. Neun Partien in Folge hat Cottbus nicht verloren, vor Wochenfrist gegen Lok dramatisch die Partie gedreht.

Das Hinspiel zwischen Energie Cottbus und dem BFC Dynamo musste nach Fanausschreitungen kurzzeitig unterbrochen werden.

Doch es bleibt zu befürchten, dass auch das Geschehen neben dem Platz das Spitzenduell prägen wird. FCE-Trainer Pele Wollitz mokierte sich auf der Pressekonferenz nach dem Lok-Spiel über die Bedingungen und die Sicherheitslage im Sportforum. An der Rivalität mit dem DDR-Serienmeister haben allerdings auch die eigenen Fans ihre Aktien, die vor etwa einem Jahr geraubte Fahnen der BFC-Ultras im Stadion der Hauptstädter verbrannten. Keine einfache Ausgangslage vorm Spitzenspiel der 32. Runde in der Regionalliga, auf dei auch Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz hinwies. "Ich hoffe, dass es nur Gesunde gibt", gab der Übungsleiter gewohnt pointiert bekannt. 800 Fans aus der Lausitz werden erwartet.

Eilenburg kann Klassenerhalt fix machen

Diese Runde beginnt schon am Freitagabend mit dem Duell zwischen dem FC Eilenburg und den bereits geretteten Meuselwitzern. Bei einem Sieg könnten auch die Muldestädter den Klassenerhalt sicher machen, 19:00 Uhr ist Anpfiff im Ilburgstadion (live im Ticker). Parallel muss der just rehabilitierte FC Rot-Weiß Erfurt bei kriselnden Hertha-Bubis im Jahnsportpark ran. Am Samstag empfängt der FC Carl Zeiss Jena die VSG Altglienicke (13:00 Uhr live im Ticker). Für den FSV Zwickau geht es am Sonntag nach Greifswald, während der Chemnitzer FC beim Überraschungsteam Viktoria Berlin antreten wird (beide Partien live im Ticker ab 13:00 Uhr).

jar/dpa