Fußball Chemie Leipzigs Meisterspieler Wolfgang Behla gestorben Stand: 23.11.2024 13:25 Uhr

Die BSG Chemie Leipzig trauert um Wolfgang Behla. Wie der Verein mitteilte, starb der Meisterspieler von 1964 am Freitag (22. November 2024) im Alter von 86 Jahren.

Behla begann einst in Rötha mit dem Fußball, 1963 wechselte er zu Chemie Leipzig. Dort trug er unter Trainer Alfred Kunze in der Saison 1963/64 maßgeblich zur Meisterschaft bei. Behla stand in allen 28 Pflichtspielen auf dem Platz und traf im entscheidenden letzten Saisonspiel am 10. Mai zur Führung gegen Turbine Erfurt. Chemie gewann am Ende mit 2:0 und feierte sensationell den Titel.

Zwei Jahre später wurde Behla mit der BSG zudem FDGB-Pokalsieger, ehe er 1967 zur BSG Chemie Böhlen wechselte. 1975 beendete er seine Karriere in der Bezirksklasse bei der TSG Chemie Markkleeberg.

1966 gewinnt Wolfgang Behla (erste Reihe, links) mit Chemie Leipzig den FDGB-Pokal.

Erst vor wenigen Wochen hatten Chemie Leipzig Abschied von Vereinslegende Bernd Bauchspieß genommen, der zwischen 1963 und 1973 mehr als 250 Pflichtspiele für die BSG bestritten hatte.

SpiO/pm