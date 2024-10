Fußball | Legende Chemie Leipzigs Meisterspieler Bernd Bauchspieß gestorben Stand: 25.10.2024 11:20 Uhr

Er schoss die BSG Chemie Leipzig mit seinen Toren 1964 sensationell zur DDR-Meisterschaft und gilt als "bester Spieler aller Zeiten" bei den Leutzschern. Am Dienstag starb Bernd Bauchspieß mit 85 Jahren.

Er gehörte zum "Rest von Leipzig", der sensationell 1964 mit Chemie die DDR-Meisterschaft gewonnen hatte. Bereits am vergangenen Dienstag (22.10.2024) starb Bernd Bauchspieß im Alter von 85 Jahren. Das berichtet die BSG Chemie Leipzig in einer Mitteilung. "Die ganze Chemie-Familie – Verein, Fans, Sympathisanten und seine Mannschaftskameraden von damals – ist in tiefer Trauer und in Gedanken bei seiner Familie und Angehörigen."

Oberliga-Debüt mit Chemie Zeitz

Bauchspieß agierte von 1963 bis 1973 in über 250 Pflichtspielen für die BSG Chemie Leipzig und erzielte fast 90 Tore. Neben der Meisterschaft 1964 wurde er 1966 FDGB-Pokalsieger mit Chemie, bestritt ein Länderspiel gegen Finnland, war Olympischer Bronzemedaillengewinner 1964 in Tokio, dreifacher DDR-Oberliga-Torschützenkönig (1958, 1960, 1965). Seine ersten Fußstapfen hinterließ er in seiner Geburtsstadt Zeitz, wo er 1959 mit dem damaligen Oberliga-Aufsteiger Chemie Zeitz sein Debüt in der höchsten DDR-Spielklasse gab.

Gewinner des FDGB-Pokals mit der BSG Chemie Leipzig in Bautzen 1966.

Zehn Jahre bei Chemie Leipzig mit Meistertitel und Pokalsieg

1963 ging es zur BSG Chemie Leipzig, wo vor allem die Spieler gelandet waren, die nicht vom SC Leipzig übernommen wurden. Der Rest ist bekannt: Unter Trainer Alfred Kunze gewann Chemie die Meisterschaft, holte zwei Jahre später den FDGB-Pokal. 1973 beendete Bauchspieß nach zehn Jahren Chemie Leipzig seine aktive Karriere. Später arbeitete er nach erfolgreicher Promotion als Orthopäde.

Lieber 'Spießer': Für uns bleibst du für immer Torschützenkönig, für immer Deutscher Meister, für immer Chemiker. Wir werden dich nie vergessen und dein Vermächtnis weiter in Ehren halten! Mitteilung der BSG Chemie Leipzig |

SpiO