Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig: Ziffert nicht mehr sportlicher Leiter - Quartett um Bergner übernimmt Stand: 04.12.2024 15:55 Uhr

Nach wenigen Monaten ist die Zeit als Sportlicher Leiter der BSG Chemie Leipzig für Steffen Ziffert bereits abgelaufen. Vier in Leutzsch geachtete Personen um David Bergner übernehmen.

Die BSG Chemie Leipzig stellt sich in der sportlichen Leitung neu auf. Wie der Regionalligist am Mittwoch (04. Dezember) mitteilte, werden sich künftig vier Personen in die Aufgaben teilen und die Funktion von Steffen Ziffert übernehmen. Das Quartett besteht aus vier in Leipzig Leutzsch angesehenen Akteuren - Uwe Thomas, David Bergner, Daniel Heinze und Frank Engel - übernimmt ab sofort die Verantwortung bei der Regionalliga-Mannschaft. Wie es mit Ziffert, der erst im Sommer zur BSG gestoßen war, weiter geht, wird noch beraten.

Vorstand erfreut über "Fachleute"

"Wir freuen uns, dass wir mit Uwe Thomas, David Bergner, Daniel Heinze und Frank Engel vier absolute Fachleute aus unterschiedlichen Fußball-Generationen für das neue Leitungsteam gewonnen haben, alle mit viel Erfahrung im Geschäft und dem Leutzscher Fußball insbesondere", wird Vorstand Dirk Skoruppa in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Zuletzt hatte es viel Unruhe im Verein gegeben. So waren drei Aufsichtsräte in der vergangenen Woche zurückgetreten, u.a. auch Frank Engel. Auch sportlich läuft es derzeit nicht bei Chemie. Am vergangenen Samstag verlor das Team von Trainer Miroslav Jagatic mit 0:5 bei Carl Zeiss Jena.

Mit Bergner kommt auch erfahrener Trainer zu Chemie

"Die volle Konzentration gilt jetzt erst einmal dem wichtigen Spiel in Babelsberg. Wir werden uns der Mannschaft und dem Trainerteam vorstellen und uns in der Folge ein umfangreiches Bild von der aktuellen Lage verschaffen", erklärte Bergner, der von 1999 bis 2000 sowie 2002 bis 2005 Spieler beim FC Sachsen war und in der Regionalliga Nordost bereits den Chemnitzer FC und den ZFC Meuselwitz trainiert hatte. Das Quartett soll am kommenden Montag auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.

David Bergner trainierte zuletzt Nord-Regionalligist Teutonia Ottensen.

pm/SpiO