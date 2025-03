Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig will RW Erfurt "ein Bein stellen" Stand: 13.03.2025 19:52 Uhr

Die Krise ist gestoppt: Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen hat sich Chemie Leipzig befreit und freut sich jetzt am Freitag (19 Uhr) in der "Leutzscher Hölle" auf Rot-Weiß Erfurt. "Sport im Osten" überträgt das Spiel im Livestream.

David Bergner sitzt entspannt wie lange nicht auf dem Podium. Der Interimstrainer der BSG Chemie Leipzig blickt dem Flutlichtduell gegen Rot-Weiß Erfurt gelassen entgegen. Die jüngste Erfolgsserie hat Chemie vor dem Traditionsduell aus dem Keller gespült und durchatmen lassen.

Nach dem Remis gegen den Chemnitzer FC und den Siegen gegen Hertha-Zehlendorf und den VFC Plauen ist der Patient runter von der Intensivstation, aber mit 26 Punkten auch noch nicht gänzlich geheilt. "Wir wollen die nächste Medizin draufkippen und einem großen Gegner ein Bein stellen", macht Bergner klar.

Bergner: "Wir müssen ans Limit gehen"

Erfurt hat sich still und heimlich nach oben gekämpft. Ist Vierter (37 Punkte) hinter dem souveränen Tabellenführer Lok Leipzig (59), dem ebenfalls souveränen Zweiten Hallescher FC (48) und Erzrivale CZ Jena (37). "Uns erwartet eine dynamische, schnelle Mannschaft, die schnell umschaltet und gefestigt ist", so Bergner, der weiß: "Wir müssen ans Limit gehen und Erfurt die Freude nehmen."

Viele Fragezeichen bei Chemie

Noch weiß Bergner nicht, wen er am Freitagabend überhaupt aufstellen kann. Die Grippewelle hat die BSG weiter fest im Griff. Bei der Einheit am Dienstag trainierte er mit zwei Torhütern und acht Feldspielern. "Wir müssen sehen, dass wir eine vernünftige, schlagkräftige Mannschaft an den Start bekommen. Das hat gegen Plauen auch gut geklappt", sagt Bergner, der Ideen entwickeln will, "wie man den Gästen das Leben schwer machen kann".

Dabei holt er auch die Fans ins Boot. Die Kulisse im AKS ist oft einzigartig. "Viele Gegner kommen nicht gern her. Es ist eng, es ist schmutzig, hier wird Fußball gearbeitet. Hier gibt es das, was Fußball-Romantiker lieben", schwärmt Bergner, der das Flair einst schon als Spieler genossen hat. Nach der Krise um die Weihnachtszeit ist Chemie zurück in der Erfolgsspur oder wie es Bergner sagt: "Schön, wie Erfolg wieder schmecken kann. Wir hören jetzt aber nicht auf. Mit 26 Punkten bist du nicht raus aus der Situation."

Stadion fast ausverkauft

Auf seinen zwölften Mann werden sich die BSG-Kicker auch am Freitagabend verlassen können. Es gibt nur noch einige Plätze auf dem Dammsitz, der Gästeblock ist mit 700 Erfurtern ausverkauft. Wer kein Ticket ergattert, kann es sich zu Hause bequem machen: "Sport im Osten" überträgt das Traditionsduell ab 19 Uhr im Livestream in der SpiO-App und im Web.

sst