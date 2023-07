Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig verliert zum Auftakt deutlich Stand: 28.07.2023 21:08 Uhr

Die BSG Chemie Leipzig hat zum Start der neuen Saison eine klare Niederlage bei Hertha BSC II kassiert. Die Berliner setzen sich derweil über Nacht an die Spitze der Regionalliga.

Chemie Leipzig hat den Saisonauftakt in den Sand gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Jagatic verlor am Freitagabend mit 0:3 (0:2) bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC. Damit sind die Berliner zumindest über Nacht der erste Tabellenführer der Regionalliga.

Christensen bringt Hertha II in Führung

Chemie startete mit bekanntem Personal, die Neuzugänge - darunter Marcel Hilßner - saßen zunächst auf der Bank. Bei der Hertha begann mit Smail Prevljak ein Neuzugang der ersten Mannschaft im Angriff. Der Bosnier kam vom belgischen Erstligisten KAS Eupen, ist aber noch nicht ganz fit - und hilft deshalb zunächst in der vierten Liga aus.

Vor 1.786 Zuschauern im Stadion auf dem Wurfplatz verzeichneten die Gäste die erste Chance: Florian Kirsteins Kopfball nach Ecke ging über das Tor (11.). Dann kam Hertha erstmals ins Tempo: Tony Rölke tauchte nach schönem Kurzpass-Zusammenspiel gefährlich vor dem Chemie-Tor auf, ein Abwehrbein verhinderte Schlimmeres. Nun waren jedoch die Lebensgeister der Berliner geweckt: Gustav Christensen erhielt den Ball auf der linken Seite, ging noch ein paar Schritte und zog von der Strafraumgrenze ab - 1:0 (18.)

Prevljak erhöht für die Gastgeber

Nun lief bei Chemie nur noch wenig zusammen. Stattdessen setzte Hertha nach, kam zu weiteren Abschlüssen. Schließlich war es Hoffnungsträger Prevljak, der nach flacher Hereingabe von halbrechts auf 2:0 erhöhte (27.). Anschließend verteidigte die Hertha ihren Vorsprung ohne große Mühe, während Chemie bis auf einen Distanzschuss von Denis Jäpel (31.) wenig Gefahr ausstrahlte.

Hertha BSC II - Chemie Leipzig

Werthmüller entscheidet das Spiel

Nach dem Seitenwechsel hatte Christensen zunächst die Chance zum Doppelpack, doch scheiterte erst an Benjamin Bellot im Chemie-Tor und dann an Paul Horschig, der auf der Torlinie das 0:3 verhinderte. Im Laufe der zweiten Halbzeit bäumte sich Chemie noch einmal auf, verzeichnete einige Abschlüsse. In der 71. Minute hatte Kirstein aus Nahdistanz die große Chance zum Anschlusstreffer - doch verfehlte das Tor. Im Gegenzug verwertete Ruwen Werthmüller eine Hereingabe von Nader El-Jindaoui zum 3:0 - und sorgte damit für die endgültige Entscheidung (71.).

---

mze