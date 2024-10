Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig kehrt durch Heimsieg gegen Eilenburg in die Erfolgsspur zurück Stand: 18.10.2024 21:07 Uhr

Die BSG Chemie Leipzig ist durch einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Eilenburg nach drei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Derweil treten die Eilenburger weiter auf der Stelle.

Die BSG Chemie Leipzig hat nach drei Regionalliga-Niederlagen in Folge wieder einen Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Jagatic besiegte am Freitagabend (18.10.2024) den FC Eilenburg mit 2:1 (1:1). Dadurch kehrten die Grün-Weißen nach ihrem Sieg in der 3. Runde des Sachsenpokals gegen Weixdorf auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurück. Derweil tritt Eilenburg weiter auf der Stelle und bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Ratifo bringt Chemie in Führung - Baumann gleicht für Eilenburg aus

Die Gastgeber gingen mit ihrer ersten Chance in Führung: Eine Flanke von Janik Mäder köpfte Stanley Ratifo zum 1:0 ins Tor (5.). Doch auch die Eilenburger versteckten sich keineswegs und verzeichneten durch Lennert Möbius, der an Chemie-Torwart Benjamin Bellot scheiterte, ihren ersten Abschluss.

Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Seiten auch Fehler machten, wodurch sich weitere Möglichkeiten ergaben: Mäder prüfte Eilenburgs Schlussmann Jean-Marie Plath (20.), im Gegenzug verlor Timo Mauer den Ball an Noah Baumann, wodurch dieser allein auf Bellot zulaufen konnte – aber Mauer eilte zurück und machte seinen Fehler wieder gut (21.). Wenig später belohnten sich die Eilenburger dann: Nach einer wunderschönen Kombination wurde Baumann in Szene gesetzt, der umkurvte Bellot und schloss souverän ab zum 1:1 (29.).

Es war eine umkämpfte Partie zwischen Chemie Leipzig und Eilenburg.

In der Folgezeit hätte Chemie wieder in Führung gehen können: Plath konnte den Ball beim Rauslaufen nicht klären, dadurch kam Mast zum Abschluss – Marcus Niemitz klärte auf der Linie (37.). Nur eine Minute später scheiterte Mast an Plath, der diesmal gut reagierte (38.). Kurz vor der Pause tauchte dann wieder Möbius nach einer Einzelaktion vor Bellot auf, sein Abschluss ging ans Außennetz (45.).

Ratifo schnürt Doppelpack - Chemie verteidigt knappen Vorsprung

Nach dem Seitenwechsel war zunächst wenig los, dann sorgte der nächste Fehler für die erneute Chemie-Führung: Bei einem Freistoß von Brügmann verschätzte sich Plath abermals, Ratifo köpfte ein zum 2:1 (60.).

Im Verlauf der zweiten Hälfte zogen sich die "Chemiker" dann weiter zurück, überließen Eilenburg das Feld. Die Gäste konnten damit zunächst wenig anfangen, in der Schlussphase erhöhten sie aber noch einmal den Druck. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Niklas Borck, der nach einem Steckpass am glänzend aufgelegten Bellot scheiterte (81.). Zwei weitere Distanz-Versuche verfehlten das Tor, so dass Chemie die knappe Führung bis ins Ziel rettete.

---

mze