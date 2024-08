Fußball | Regionalliga Chemie bei Lieblingsgegner ZFC Meuselwitz – Vier Duelle am Sonntag Stand: 02.08.2024 14:20 Uhr

Nach dem Beginn am Freitag sind am Wochenende noch sechs weitere mitteldeutsche Regionalligisten im Einsatz. Samstag kommt es zum Duell Meuselwitz gegen Chemie Leipzig, tags darauf beschließt ein Quartett den 2. Spieltag.

Die Regionalliga geht in die zweite Runde. Nach dem ersten Spieltag gilt für die einen, Fehler zu verbessern und für die anderen, den Schwung mitzunehmen.

Samstag: Chemie Leipzig reist nach Meuselwitz

Am frühen Samstagnachmittag um 13:30 Uhr (im SpiO-Liveticker) kommt es zum mitteldeutschen Duell zwischen dem ZFC Meuselwitz und Chemie Leipzig. Nachdem ihre Auftaktspiele jeweils unentschieden ausgingen (Chemie – SV Babelsberg 1:1; Luckenwalde – ZFC 2:2), erhoffen sich beide Mannschaften am Wochenende den ersten Dreier.

Dabei können die Leipziger positiv auf die letzten Spiele gegen Meuselwitz schauen, denn in der vergangenen Saison holte man sechs von sechs möglichen Punkten. Der letzte Heimsieg des ZFC gegen die Chemiker liegt hingegen schon einige Jahre zurück. In der Hinrunde der Saison 2017/2018 konnte man letztmals mit 4:1 vor eigenem Publikum gewinnen.

Der Sonntag mit Jena, Chemnitz, Eilenburg und Lok

Während Jena, Eilenburg und Lok Leipzig allesamt ihren ersten Heimspielen der neuen Saison entgegenfiebern, reist der Chemnitzer FC nach Berlin zur zweiten Mannschaft von Hertha BSC. Die Sonntagsspiele finden um 13 Uhr (allesamt im SpiO-Liveticker) statt.

Nach der offiziellen Eröffnung der ad hoc Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld am Dienstagabend gegen Sampdoria Genua (1:2) erwartet die Jenaer nun ein ganz anderes Kaliber. Anstatt einem Gegner aus der zweiten italienischen Liga geht es am Wochenende nun gegen Regionalliga-Aufsteiger Hertha Zehlendorf und anstatt Andrea Pirlo ist Robert Schröder das Gegenüber von Carl Zeiss-Coach Henning Bürger. Doch die Blau-Gelb-Weißen sind gewarnt. Nach einem furiosen 5:0-Heimsieg zum Saisonauftakt gegen Zwickau stehr der Neuling aktuell an der Tabellenspitze.

Jena muss sich nach dem spektakulären Auftaktsieg gegen den BFC Dynamo (3:2) keineswegs verstecken. Allerdings muss Jena auf Torschütze Kay Seidemann verzichten, der sich einen leichten Muskelfaserriss zuzog und schon gegen Genua nur auf der Tribüne saß. Doppelpacker Erik Weinhauer soll nach früher Auswechslung am Dienstag aber wieder einsatzbereit sein. Die letzte Pflichtspiel-Begegnung beider Mannschaften datiert übrigens von Anfang 1995 in Jena. Damals gewann der FCC mit 5:1.

CFC beim Greifswald-Bezwinger

Die letzten Duelle der drei anderen Sonntagsspiele sind noch nicht ganz so lang her – alle Mannschaften kennen sich bestens aus der vergangenen Saison. Unter anderen treffen Hertha BSC II und der Chemnitzer FC aufeinander. Beide zeigten am vergangenen Wochenende gute Partien gegen zwei Aufstiegsaspiranten. Die Hauptstädter konnten sogar den amtierenden Vizemeister Greifswald 1:0 schlagen.

Dem CFC gelang ein torloses Unentschieden gegen Drittligaabsteiger Halle. Trainer Christian Tiffert erwartet am Sonntag dennoch eine Leistungssteigerung, denn er habe selten so viele Fehler von seiner Mannschaft gesehen wie gegen den HFC. Um Spiele gewinnen zu können, brauche es mehr Sicherheit am Ball und größere Torgefahr, unterstrich Tiffert.

Eilenburg gegen VSG – Lok will Auftaktsieg veredeln

Derweil peilen Eilenburg und Altglienicke ihre ersten Punkte an. Beide Mannschaften verloren am vergangenen Wochenende, obwohl man jeweils mehr vom Spiel hatte. Für den FC Eilenburg spricht die Bilanz aus der vergangenen Saison, als das Team von Trainer Sascha Prüfer beide Spiele gegen die VSG gewann (3:2, 1:0).

Der 1. FC Lok Leipzig möchte an die Leistung des ersten Spieltags anschließen, als Neuzugang Stefan Maderer und eine starke Abwehrleistung den 1:0-Auswärtssieg bei der VSG Altglienicke ermöglichten. Gegen Luckenwalde haben die Blau-Gelben noch etwas gutzumachen. In der Vorsaison verlor der FCL auswärts (0:2) und kam im heimischen Bruno-Plache-Stadion nicht über ein Remis hinaus (1:1).

fba