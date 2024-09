Fußball | Regionalliga CFC-Coach Duda vor Premiere gegen Chemie, Lok empfängt kriselnde Zwickauer Stand: 09.09.2024 11:36 Uhr

Nach dem Pokalwochenende steht für die Regionalligisten unter der Woche wieder der Liga-Alltag vor der Tür. Dabei kommt es zu einem Debüt auf der Trainerbank. Der Tabellenführer hingegen will seine weiße Weste wahren.

Die Regionalliga geht in die siebte Runde. Und so langsam zeichnet sich ab, in welche Richtung es in dieser Spielzeit für die einzelnen Teams gehen könnte.

Dienstag: Chemnitz - Chemie Leipzig im Livestream

Zum Auftakt der Englischen Woche kommt es am Dienstagabend (10. September) um 19 Uhr in Chemnitz zum Debüt des neuen CFC-Cheftrainers Benjamin Duda. Nach der Beurlaubung von Christian Tiffert soll vor den heimischen Fans gegen die BSG Chemie Leipzig endlich der zweite Saisonsieg eingefahren werden. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie im Livestream.

Der überzeugende 6:0-Sieg im Sachsenpokal beim Siebtligisten BSV 53 Irfersgrün dürfte den Himmelblauen nach vier Liga-Pleiten in Folge zumindest mal etwas Selbstbewusstsein gegeben haben. Besonders Dreierpacker Felix Müller dürfte mit breiter Brust aus der Partie gegangen sein. Fehlen wird dagegen Kapitän Tobias Müller, der am vergangenen Spieltag in Meuselwitz die rote Karte gesehen hatte und die kommenden drei Spiele gesperrt ist.

Chemie mit Verletzungspech

Auch Chemie Leipzig hat die Hürde Sachsenpokal locker gemeistert und gegen Siebtligist Mülsen 8:1 gewonnen. Allerdings mussten die Leutzscher den Sieg teuer bezahlen. Flügelflitzer Terry Asare verletzte sich früh im Spiel am Knie und konnte nur mit Hilfe der Betreuer den Platz verlassen. Der Einsatz des 26-Jährigen Neuzugangs darf stark angezweifelt werden, bisher gibt es aber noch keine näheren Informationen zur Verletzung und der möglichen Ausfallzeit.

HFC bei Viktoria Berlin gefordert

Parallel ist der Hallesche FC zu Gast bei der Viktoria aus Berlin (19 Uhr im Liveticker) und möchte mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Verloren hat der Drittliga-Absteiger in dieser Saison zwar noch nicht, es gab allerdings auch erst zwei Siege bei vier Unentschieden. Folgerichtig beträgt der Rückstand auf den Aufstiegsplatz bereits acht Punkte, was bei den Ansprüchen des HFC zu viel sein dürfte. Immerhin: Die Generalprobe im FSA-Pokal verlief souverän.

Den Blick ans andere Ende der Tabelle muss der FC Eilenburg richten. Die Nordwest-Sachsen haben die zweite Mannschaft von Hertha BSC zu Gast (19 Uhr im Liveticker). Zuletzt blieb der FCE drei Ligaspiele ohne Niederlage - unter anderem durch zwei späte Tore gegen Halle. Auch im Pokal hielt sich der FCE schadlos. Drei weitere Punkte in der Liga wären zweifelsohne Balsam für die Seele und würden für etwas Abstand nach unten sorgen.

Mittwoch: Lok empfängt kriselnde Zwickauer

Der Tabellenzweite Lok Leipzig empfängt am Mittwochabend (11. September) den kriselnden FSV Zwickau. SPORT IM OSTEN überträgt das Traditionsduell ab 18:55 Uhr im Livestream.

Die Westsachsen mussten in der Liga gegen Altglienicke zuletzt reichlich Lehrgeld bezahlen und kassierten bereits die vierte Saisonniederlage. Lok fegte dagegen mit 6:0 über Hertha BSC II hinweg und untermauerte seine starke Frühform.

Im Pokal tat sich das Team von Jochen Seitz dagegen schwer. Gegen Landesligist Taucha brauchte es ein Traumtor von Linus Zimmer, der den Siegtreffer erst spät in der Nachspielzeit erzielte. Dem FSV Zwickau reichte hingegen ein unspektakuläres und mühsames 2:0 bei Dresden Striesen aus der Landesklasse.

Jena peilt siebten Sieg im siebten Spiel an

Auch der noch verlustpunktfreie Tabellenführer Carl Zeiss Jena steht bei der VSG Altglienicke vor einer kniffligen Aufgabe (19 Uhr im Liveticker). Nach der Machtdemonstration im Thüringen-Derby geht die Mannschaft um Toptorjäger Erik Weinhauer aber als Favorit ins Spiel gegen die Berliner. Mit dem siebten Sieg im siebten Spiel soll die Konkurrenz weiter auf Distanz gehalten werden. Im Pokal gab es zuletzt ein glanzloses 2:0 gegen den SV Borsch 1925.

Direktes Duell im Tabellenkeller

Der VFC Plauen musste im Pokal gegen Oberligist Grimma dagegen eine bittere Enttäuschung hinnehmen. Und auch in der Liga läuft es nach dem soliden Start alles andere als rund. Aktuell ist der VFC Tabellenschlusslicht und empfängt nun den wiedererstarkten ZFC Meuselwitz. (19 Uhr im Liveticker). Nach dem Befreiungsschlag in der Liga gegen Chemnitz kam das Team von Georg-Martin Leopold auch im Pokal eine Runde weiter - wenn auch schmeichelhaft.

sbo