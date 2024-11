Fußball | Bundesliga (F) Carl Zeiss Jena weiter sieglos: Niederlage gegen Werder Bremen Stand: 10.11.2024 20:50 Uhr

Die Aufsteigerinnen aus Jena verkaufen sich wieder teuer. Sie können aber die nächste Niederlage nicht verhindern.

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena müssen in der Bundesliga weiter auf den ersten Sieg warten. Gegen den effektiven SV Werder Bremen gab es ein 0:1 (0:1). Lara Schmidt erzielte nach 19 Minuten das einzige Tor der Partie. Vor 849 Zuschauern mühten sich die Gastgeberinnen zwar, blieben aber wirkungslos und verharren mit drei Punkten aus neun Partien auf dem 10. Tabellenplatz.

Früher Schock für Jena

Die Partie begann für Jena mit einer Schrecksekunde. Torhüterin Jasmin Janning (2.) schoss bei einem Klärungsversuch Werder-Angreiferin Amiura Arfaoui an, der Ball landete im Tor. Doch die Gäste-Stürmerin hatte den Ball an die Hand bekommen, sodass der Treffer nicht zählte. Als Schmidt im Anschluss an einen Freistoß an der Strafraumgrenze unbehelligt in Ballbesitz kam und sicher vollendete, stand es 0:1. Jena spielte zwar mit, Torchancen blieben aber aus.

Das änderte sich nach der Pause. In einem Spiel, das wenig zu bieten hatte, versuchten die Thüringerinnen immer wieder, zum Ausgleich zu kommen. Im letzten Moment fehlte aber oft die Genauigkeit beim Zuspiel. Von den Schüssen kamen wenige aufs Tor. Ein Freistoß von Merza Julevic (73.) verfehlte den Kasten allerdings nur um Haaresbreite. Am Ende spielte Bremen den Sieg routiniert nach Hause.

dpa