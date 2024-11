Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena vs. Chemie Leipzig: Traditionsduell in unruhigen Wochen Stand: 28.11.2024 14:25 Uhr

Sportlich läuft es bei Carl Zeiss Jena und Chemie Leipzig in diesen Tagen nicht gerade rosig. Hinzu kommen Baustellen neben dem Platz. In einem Traditionsduell treffen beide nun aufeinander. Wir zeigen die Partie live.

Traditionsduell im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld: Am Samstag (30. November 2024) empfängt der FC Carl Zeiss Jena die BSG Chemie Leipzig, bei SPORT IM OSTEN gibt es die Partie ab 16 Uhr im Livestream und MDR FERNSEHEN live zu sehen.

Der Regionalliga-Dritte aus Jena und der -13. aus Leipzig, beide erlebten zuletzt unruhige Wochen – auf dem Platz und neben dem Platz.

Chemie gewann nur eins der vergangenen vier Spiele und rutschte in der Tabelle ab. Beim jüngsten 0:2 gegen den FSV Zwickau nutzen die Leutzscher ihre eigenen Chancen nicht – zudem gab es zwei Platzverweise gegen Janik Mäder und Cemal Kaymaz. "Jetzt haben wir ein paar Leute, die uns fehlen. Das müssen wir alle zusammen auffangen", ärgerte sich Chemie-Trainer Miroslav Jagatic.

Chemie: Rücktritte sorgen für Unruhe

Für zusätzliche Unruhe sorgte der Rücktritt von drei Aufsichtsratsmitgliedern in dieser Woche: Kai Leschier, Tilo Müller und Frank Engel ziehen sich wegen Unstimmigkeiten mit dem Vorstand des Vereins unter anderem zur künftigen Ausrichtung zurück. Deswegen wird es Mitte Dezember auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben.

Jena: Sorgen um Gesundheit von Coach Bürger

Beim FC Carl Zeiss Jena sorgte der gesundheitliche Zustand von Trainer Henning Bürger für Sorgen und Unruhe. Der Coach kann wegen einer Erkrankung die Thüringer erstmal nicht weiter betreuen. Für ihn übernimmt Sportdirektor Stefan Böger interimsweise auch den Trainerjob. "Es sind lange Tage. Es ist eine Menge zu tun", schaut Böger auf die Doppelbelastung.

Knoten nach Sieg in Meuselwitz geplatzt?

Zuletzt konnte Böger mit dem Team einen Sieg in Meuselwitz feiern. Einen wichtigen Erfolg für das Team, wie der 58-Jährige beobachtet hat: "Man hat es der Mannschaft angemerkt, wie gelöst sie war, dass die Woche so ein schönes Ende genommen hat. Sie hatte ja nicht gut angefangen", verweist der FCC-Sportchef auf den vorläufigen Rückzug von Bürger. Für das Spiel gegen Chemie hat sich Böger vorgenommen: "Wir wollen weitermachen. Wir wollen mit dem Eindruck aus Meuselwitz auch am Samstag auftreten."

Hallescher FC gegen Greifswald: "Kümmern uns nur um uns"

Anders als bei Chemie Leipzig und Carl Zeiss Jena ist die Situation beim Halleschen FC entspannt bis euphorisch. Der HFC ist seit sechs Spielen ungeschlagen und konnte seinen Platz als ärgster Verfolger von Spitzenreiter Lok Leipzig festigen. Am Samstag (30. November, 13 Uhr) empfangen die Hallenser nun den Greifswalder FC.

Meyer: "Wollen 70 plus Punkte"

Greifswald ist nur Tabellenneunter, hat sich mit dem neuen Trainer Markus Zschiesche aber zuletzt stabilisiert und drei Spiele in Serie nicht verloren. Ein GFC-Aufwärtstrend der HFC-Sportdirektor Daniel Meyer aber genauso wenig interessiert wie der Sieben-Punkte-Rückstand auf Lok Leipzig: "Wir kümmern uns nur um uns", so der 45-Jährige bei SPORT IM OSTEN: "Wir haben eine klare Marschrichtung. Wir wollen 70 plus Punkte haben am Saisonende. Wenn wir gegen Greifswald am letzten Hinrundenspieltag gewinnen sollten, hätten wir genau 35, also die Hälfte. Wir sind ganz gut im Fahrplan. Was der Rest macht, können wir nicht beeinflussen. Wenn jemand mehr Punkte macht, werden wir gratulieren", erklärt Meyer.

Was den HFC derzeit so stark macht, davon hat Meyer aber schon eine klare Vorstellung: "Wir haben die Stammformation gefunden. Trotz einiger Ausfälle sind wir sehr stabil."

HFC: Schuldenberg wächst

In nicht ganz so ruhigem Fahrwasser befindet sich der HFC finanziell. Aus einer am Mittwoch (27. November 2024) verschickten Pressemitteilung geht hervor, dass der Schuldenberg durch einen Jahresfehlbetrag von 58.000 Euro weiter wächst. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag steigt damit auf 534.000 Euro. Für die kommende Saison erwartet der Verein aber einen Überschuss, der HFC rechnet mit Einnahmen von 5,9 Millionen Euro und einem Gewinn von 100.000 Euro. Zudem wird in der Mitteilung betont, dass die Zahlungsfähigkeit weiterhin gewährleistet sei.

Dirk Hofmeister