Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena und FSV Zwickau wollen Serien ausbauen Stand: 05.12.2024 10:21 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich mit zwei Siegen zurückgemeldet und will auch gegen den BFC Dynamo in der Erfolgsspur bleiben. Die Serie des FSV Zwickau ist noch länger, mit Zehlendorf haben sie aber eine Rechnung offen.

Das Fußballjahr klingt langsam aus, doch es gibt in der Regionalliga Nordost im Dezember noch zwei Rückrundenspieltage zu absolvieren. Am Freitagabend (19 Uhr im Ticker) empfängt der FC Carl Zeiss Jena den BFC Dynamo und der FSV Zwickau sinnt gegen Hertha Zehlendorf auf Revanche.

BFC Dynamo fehlt es an Kontinuität

Der BFC Dynamo hat eine eher enttäuschende Hinrunde in der Regionalliga Nordost hingelegt. Mit 25 Punkten und Platz sieben blieben die Berliner hinter den Erwartungen, immerhin galt der BFC als einer der Favoriten für Platz eins. Holprig lief es in Hohenschönhausen, wo nach sechs Spielen Trainer Andreas Heraf aus gesundheitlichen Gründen das Amt bereits abgeben musste. Dennis Kutrieb, Ex-Spieler des BFC, übernahm. Doch eins fehlte, die Kontinuität. Und auch ein wenig das Glück, wie am letzten Wochenende, als man trotz Überlegenheit in Zwickau durch ein Last-Minute-Tor mit 0:1 verlor. "Wir dominieren die zweite Halbzeit komplett, müssen aber einfach Tore schießen", fasste Trainer Kutrieb zusammen.

Stefan Böger: "BFC wird uns alles abverlangen"

Tore und Siege gab es bei Jena auch lange nicht. Nach einem Fabelstart mit vier Siegen zeigte die Formkurve auch wegen der vielen verletzungsbedingten Ausfälle nach unten. Doch zuletzt unter Trainer und Sportdirektor Stefan Böger folgten zwei überaus überzeugende Siege in Meuselwitz und gegen Chemie Leipzig. Macht aktuell Platz drei, allerdings mit zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig. Dennoch ist Böger mit der Ausbeute zufrieden. "Wenn man die Umstände sieht, die Mannschaft hat das bei den absoluten Widrigkeiten hervorragend gemacht."



Mit Blick auf das Spiel am Freitag und den 3:2-Auftaktsieg beim BFC im August glaubt Böger: "Wir freuen uns auf den BFC. Der Gegner wird gereizt sein, wir haben das Hinspiel gewonnen. Das war für alle sicher überraschend. Die werden uns alles abverlangen."

Zwei Spiele, zwei Siege - starke Bilanz von Sportdirektor und Trainer Stefan Böger

Hält Zwickauer Serie gegen Zehlendorf?

An diesen ersten Spieltag denkt der FSV Zwickau sicher auch nicht gern zurück. Bei Aufsteiger Hertha Zehlendorf kassierten die Schwäne fünf Stück. Es war der Beginn eines Fehlstarts, bis zum siebten Spieltag sollten auf dem Pluskonto nur sechs Punkte stehen.

Doch man blieb ruhig im Umfeld und die Mannschaft lieferte. Aus den letzten sechs Spielen wurden 16 Punkte geholt. Der Lohn ist ein starker vierter Platz. "29 Punkte sind Bombe", fasste Trainer Rico Schmitt treffend zusammen. Am Freitagabend gegen Zehlendorf sind die Zwickauer Favorit. Die Berliner haben seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen, sind mittlerweile auf Platz 15 abgerutscht. Ein Selbstläufer, so viel ist klar, dürfte es für den FSV dennoch nicht werden. Und das Hinspiel dürfte Warnung genug sein.

rei