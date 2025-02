Fußball | Bundesliga Carl Zeiss Jena trifft und verliert deutlich in Essen Stand: 15.02.2025 17:25 Uhr

Im Kellerduell hat der FC Carl Zeiss Jena es verpasst, den Abstand zu Schlusslicht Turbine Potsdam zu vergrößern. Nach der schnellen Führung kassierten die Thüringerinnen bei SGS Essen noch vier Gegentore.

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena haben mal wieder ein Tor erzielt, bei SGS Essen aber nach der frühen Führung am Ende noch eine deutliche 1:4-Niederlage einstecken müssen. Mit drei Punkten bleiben die Thüringerinnen weiter auf dem vorletzten Platz, während sich Essen etwas aus der gefährlichen Zone absetzen konnte.

Führung durch Kreil hält nicht - Essen macht nach der Pause alles klar

In der ersten Halbzeit ließ es sich für Jena noch gut an. Leonie Kreil brachte den Gast nach fünf Minuten in Führung. Nach einem langen Bass legte Jaron auf die freistehende Kreil ab, die aus Nahdistanz nur noch den Fuß hinhalten musste. Danach war die Partie völlig offen, mit Chancen auf beiden Seiten. Ramona Maier glich in der 20. Minute nach einem robusten Einsatz aus. Danach hatte Jena in der Defensive ordentlich Arbeit zu verrichten. Doch mit dem 1:1 wurden die Seiten gewechselt.

Paula Flach (SGS Essen, li.) im Duell mit Toma Ihlenburg

Nach dem Wechsel dann die kalte Dusche: Nach einer Eingabe köpfte erneut Maier bereits in der 46. Minute zum 2:1 für Essen ein. Jena versuchte es danach, mit schnellem Umkehrspiel das zweite Tor zu erzielen. Allerdings ging der Ball immer wieder zu schnell verloren. Dennoch gab es einige Szenen, wo der Ausgleich möglich schien. Doch das Tor fiel erneut auf der anderen Seite. Nach einem Steckpass in die Spitze schloss Maike Berentzen eiskalt ab. Kurz vor Schluss stellte Laureta Elmazi, die sehenswert freigespielt wurde, ebenfalls freistehend den Endstand her.

rei