Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena trennt sich vorzeitig von Trainer Henning Bürger Stand: 16.03.2025 18:51 Uhr

Henning Bürger ist nicht länger Trainer des FC Carl Zeiss Jena. Der 55-Jährige wurde am Sonntagabend vorzeitig von seinen Aufgaben beim Regionalligisten aus Thüringen entbunden.

Nur etwas mehr als drei Stunden nach Abpfiff des 3:0-Heimsieges über den FC Eilenburg hat sich der FC Carl Zeiss Jena mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Henning Bürger und dessen Assistenten Florian Matk getrennt. Das gab der Regionalliga-Dritte am Sonntagabend (16. März) bekannt.

Neuer Trainer schon zu Wochenbeginn

Ende Februar hatte Bürger, der seit Januar 2024 im Amt war und die erste Mannschaft der Blau-Gelb-Weißen dabei bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere anführte, den Verein darüber informiert, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Ursprünglich sollte der 55-Jährige jedoch bis dahin an der Seitenlinie stehen. Nun folgte die plötzliche Kehrtwende.

FCC-Sportdirektor Miroslav Jovic hofft, dass Bürger dem Klub erhalten bleibt.

Die Jenaer kündigten in ihrer Mitteilung an, Bürgers Nachfolger bereits zu Wochenbeginn vorstellen zu wollen. FCC-Sportdirektor Miroslav Jovic sagte: "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir halten sie mit Blick über das Saisonende hinaus einfach für sinnvoll. Wir sind gerade in den Gesprächen mit unseren Spielern, die wir gern halten möchten – und diese brauchen Klarheit, wie es hier beim FCC über den 30. Juni hinaus weitergeht. Zudem soll sich der neue Trainer frühzeitig ein umfassendes Bild des Kaders für die neue Saison verschaffen können."

FCC will Bürger an der Spitze des NLZ

Die Klubverantwortlichen haben Bürger nach eigener Aussage angeboten, zum 1. Juli an die Spitze des Nachwuchsleistungszentrums zurückzukehren. Die Stelle hatte der Fußballlehrer bereits zuvor inne. "Wir alle beim FCC wissen, was er geleistet hat. Deshalb ist es der ausdrückliche Wunsch des Vereins und auch mein ganz persönlicher, dass Henning Bürger seine wirkungsvolle Arbeit mit Talenten in Jena fortsetzt. Die Türen stehen für ihn selbstverständlich offen. Er ist unsere erste Option", ergänzte Sportdirektor Jovic.



Bürger hatte im vergangenen Herbst für einige Wochen eine krankheitsbedingte Auszeit genommen, war Anfang Januar aber wieder zurückgekehrt.





SpiO/pm