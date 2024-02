Fußball | Regionalliga Carl Zeiss Jena beendet Niederlagenserie mit Remis gegen Babelsberg Stand: 03.02.2024 19:11 Uhr

Vorläufiges Durchatmen beim FCC: Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie holt Jena gegen Babelsberg zumindest einen Punkt. Elias Löders zwischenzeitliche Führung reicht nicht zum Befreiungsschlag.

Mit 1:1 haben sich der FC Carl Zeiss Jena und der SV Babelsberg am 20. Spieltag der Regionalliga Nordost getrennt. Dabei bekamen die 4.001 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld zunächst harte Kost serviert. In den ersten 30 Minuten war in beiden Strafräumen wenig los, Nickeligkeiten und Diskussionen bestimmten das Geschehen über weite Strecken. Dann übernahmen die Blau-Gelb-Weißen nach und nach dasKommando und intensivierte die Bemühungen nach vorne.

Löder belohnt mutigen FCC

Der Lohn war das 1:0 durch Elias Löder (41.) kurz vor der Halbzeitpause. Zunächst behauptete sich Benjamin Zank im Mittelfeld gegen mehrere Gegner und bediente den mitgelaufenen Löder, der sich aus gut 18 Metern ein Herz fasste und draufhielt – sein Schuss prallte an den Pfosten und von dort an die Stirn von SVB-Keeper Luis Klatte, der dem Ball so beim Überqueren der Torlinie nur noch hinterherschauen konnte.

Babelsberg wacht auf

In der zweiten Halbzeit kamen die Gästen dann mit deutlich mehr Zielstrebigkeit aus der Kabine und zeigten, warum sie aktuell auf dem vierten Tabellenplatz stehen. Eine sehenswerte Kombination, bei der die Hintermannschaft des FCC keine gute Figur machte, veredelte Routinier Daniel Frahn folgerichtig zum 1:1 in der 54. Minute. Jena war gedanklich noch nicht zurück auf dem Feld und konnte in dieser Phase froh sein, das Spiel nicht ganz hergeschenkt zu haben.

Doch der Gastgeber arbeitete sich zurück ins Spiel und bot Babelsberg nun Paroli. In Folge dessen hatten beide Mannschaften Chancen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Ein weiteres Tor wollte allerdings nicht mehr fallen und so endete das Spiel mit einer leistungsgerechten Punkteteilung. Jena hängt nach dem vierten Spiel in Folge ohne Sieg im Tabellenmittelfeld fest, während Babelsberg oben dranbleibt.

sbo