Volleyball | Bundesliga Bundesliga-Neuling Bitterfeld-Wolfen fiebert Heimpremiere entgegen

Bundesliga-Neuling Bitterfeld-Wolfen fiebert Heimpremiere entgegen Stand: 30.10.2023 13:51 Uhr

Nach der erfolgreichen Aufholjagd bei der Bundesliga-Premiere in Dachau will der VC Bitterfeld-Wolfen zu Hause nachlegen. Wobei von einem Heimbonus keine Rede sein kann.

Besser hätte es nicht laufen können: Beim Bundesliga-Debüt verwandelte Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. Am Dienstag (19 Uhr) soll im ersten Heimspiel in Deutschlands höchster Spielklasse nachlegt werden. Zu Gast ist Mitaufsteiger Freiburg. Gespielt werden kann aber nicht in der Heimspielstätte in Wolfen Krondorf, sondern in der Bernsteinhalle Friedersdorf.

Heimspielstätte marode - VC muss umziehen

Die eigentliche Spielstätte ist marode und für Veranstaltungen gesperrt. Damit ist der Heimbonus zwar futsch, die Vorfreude aber unvermindert. Mit einem Mini-Etat von nur 460.000 Euro wagt Bitterfeld-Wolfen den Bundesliga-Abenteuer und ist nach dem geglückten Auftakt im siebten Himmel. "Für meine Mannschaft war es wichtig, durch eine anfangs schwierige Spielphase vor einer stimmungsvollen Kulisse zu gehen, um Erfahrungen in der höchsten Spielklasse Deutschlands zu sammeln. Durch solche Erlebnisse wirst du als Team wachsen", sagte Coach Alessandro Lodi.

VC Bitterfeld-Wolfen bei der Besprechung beim Time Out

Duell der Aufsteiger

Nach elf Jahren in der zweiten Liga hatte der VC Bitterfeld-Wolfen den Sprung ins Oberhaus gewagt, möglich wurde das, weil der Verband die Anforderungen an die Aufsteiger korrigierte. So kann ein Aufsteiger in den ersten beiden Jahren nicht absteigen. Die Sachsen-Anhalter haben damit Zeit, sich zu entwickeln. Genau das gleiche gilt auch für den Dienstag-Gegner. Der FT 1844 Freiburg ist ebenfalls neu in der Liga und bekam die Stärke der Bundesliga am Samstag in voller Breite zu spüren. Top-Team VfB Friedrichshafen machte beim 3:0-Sieg kurzen Prozess. Der Gastgeber hatte nie eine Chance.

In Sachsen-Anhalt werden die Chancen größer sein für das Team von Trainer Jakob Schönhagen, der seine Mannschaft beim Abenteuer Bundesliga keineswegs chancenlos sieht. "Wir sind ein Team, das durchaus Welle machen kann", meinte der Coach im Vorfeld.

