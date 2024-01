Monobob | Weltcup Buckwitz setzt Siegesserie im Monobob fort - Friedrich im Zweier erneut hinter Lochner Stand: 13.01.2024 15:50 Uhr

Dank einer enormen Steigerung im zweiten Lauf hat Lisa Buckwitz den Monobob-Weltcup in St. Moritz gewonnen. Die Oberhoferin feierte mit Landsfrau Laura Nolte einen deutschen Doppelerfolg und übernahm die Gesamtführung im Weltcup. Bei den Männern musste sich Francesco Friedrich im kleinen Schlitten erneut seinem Dauerrivalen Johannes Lochner beugen.

Die formstarke Lisa Buckwitz hat ihre Siegesserie fortgesetzt und den Monobob-Weltcup in St. Moritz gewonnen. Dank eines beeindruckenden zweiten Laufs entriss die Oberhoferin ihrer Landsfrau Laura Nolte noch den Sieg und verwies die Winterbergerin auf Rang zwei. Dritte wurde die Australierin Breeana Walker.

Buckwitz etwas überrascht

Mit dem Erfolg hatte Siegerin Buckwitz selber nicht gerechnet. "Tatsächlich habe ich nicht daran geglaubt, dass ich hier einen Weltcupsieg hole", sagte die 29-Jährige. Nach der anstrengenden Pause über den Jahreswechsel sei sie noch nicht bei 100 Prozent: "Ich habe sehr viel trainiert, deshalb bin ich noch in einem kleinen Loch."

Die Oberhoferin auf der Strecke.

Nach dem ersten Durchgang lag Nolte noch knapp mit 0,02 Sekunden vor Walker an der Spitze. Buckwitz steigerte sich jedoch enorm und fuhr ihren dritten Monobob-Sieg in Serie ein. Als dritte Deutsche erreichte Zweierbob-Weltmeisterin Kim Kalicki (Wiesbaden) Platz sechs.

Oberhoferin übernimmt Gesamtführung

Durch den Triumph übernahm Buckwitz auch die Führung im Mono-Weltcup von der US-Amerikanerin Kaysha Love. Sie liegt nun mit 843 Punkten vor Walker (794) in Führung. Nolte, die sich auf der Bahn von St. Moritz 2023 ihren ersten Weltmeistertitel gesichert hatte, verbesserte sich auf Platz vier (754).

Zweierbob: Friedrich von Lochner wieder auf Distanz gehalten

Auch die Männer waren am Sonnabend in St. Moritz mit ihren Schlitten unterwegs, und erneut musste mit sich der Sachse Francesco Friedrich im Zweierbob seinem Dauerrivalen Johannes Lochner geschlagen geben. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner siegte mit Anschieber Georg Fleischhauer nach zwei Läufen in 2:10,74 Minuten. Der im Zweierbob in diesem Winter noch sieglose Friedrich und Anschieber Alexander Schüller kamen mit 0,25 Sekunden Rückstand auf den zweiten Rang. Der deutsche Meister Adam Ammour belegte mit Anschieber Benedikt Hertel (beide BRC Thüringen) den sechsten Rang, das Duo lag 1,08 Sekunden zurück.

Wieder nur Rang zwei für Francesco Friedrich und Anschieber Alexander Schüller.

Lochner hatte sich bereits nach dem ersten Durchgang einen kleinen Vorsprung von zwölf Hundertstelsekunden erarbeitet, den er im zweiten Lauf trotz eines schlechteren Starts im Vergleich zu Friedrich weiter ausbaute.

jmd/dpa