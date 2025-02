Fußball | Regionalliga Bozic knipst erneut - Chemnitzer FC eiskalt bei Viktoria Berlin Stand: 05.02.2025 20:59 Uhr

Als wäre er nie weggewesen: Dejan Bozic steht auch beim Nachholer in Berlin da, wo ein echter Stürmer stehen muss. Sein Führungstor ebnete den Weg zum insgesamt verdienten Dreier der Himmelblauen.

Der Chemnitzer FC bleibt weiter auf der Erfolgswelle. Im Nachholspiel bei Viktoria Berlin setzten sich die Himmelblauen mit 2:0 durch. Der frisch eingewechselte Dejan Bozic läutete mit seinem Führungstor den Dreier ein, Leon Damer machte den Deckel drauf. Gegen keineswegs schlechte Berliner zeigte das Team von Trainer Benjamin Duda erneut eine kämpferische Topleistung und verdiente sich so die drei Punkte.

CFC startet gut - Adamczyk hält die Null

Der Chemnitzer Trainer musste umstellen, da nach dem Bezirksderby in Zwickau gleich drei Spieler gesperrt waren. Und so kam Fynn Seidel zu seinem ersten Startelf-Einsatz. Auch Tom Baumgart und Anton Rücker standen von Beginn an auf dem Platz. Und schon nach wenigen Minuten merkte man, es wird ein Abnutzungskampf. Die Himmelblauen kamen gut rein in die Zweikämpfe. Und hatten einige verheißungsvolle Aktionen, der letzte Pass kam allerdings meist zu ungenau. So rauschte der Ball in der vierten Minute ohne Abnehmer durch den Berliner Fünfmeterraum. Auch Baumgart hätte in der 16. Minute einfach abziehen könnten, steckte aber lieber durch, die Chance war dahin.



In der 21. Minute musste sich der Berliner Keeper strecken, als Ephraim Eshele nach einer Freistoßeingabe von rechts köpfte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber aber auch besser im Spiel. Bei einem Freistoß von Mehmet Günay musste sich der Chemnitzer Keeper lang machen, um den Ball aus dem rechten Eck zu kratzen (35.). Auch beim Schuss von Emmanuel Elekwa musste der Schlussmann der Sachsen seine Klasse zeigen. Und kurz vor der Pause bekam ein Chemnitzer noch ein Bein bei einem Küc-Abschluss dazwischen und verhinderte so den Einschlag.

Leon Damer jubelt nach seinem Treffer zum 0:2.

Bozic steht goldrichtig

Und auch die zweite Halbzeit begann mit einem Aufreger im Chemnitzer Strafraum. Gleich zwei Mal musste Anton Rücker einen Schuss aus Nahdistanz blocken. Doch dann zeigte der frisch eingewechselte Dejan Bozic, warum er so wichtig ist für den CFC. Nach einem frühen Ballgewinn legte Artur Mergel quer und der Stürmer stand goldrichtig und vollendete aus Nahdistanz (53.). Die Chemnitzer hatten nun das Momentum auf ihrer Seite und legten in der 66. Minute nach. Wieder gab Mergel den Vorlagengeber und Leon Damer vollendete eiskalt freistehend aus 13 Metern. Trotz der Führung musste der CFC aber auch weiterhin hellwach sein, da Viktoria nie aufsteckte. Enis Küc verzog kurz nach dem 0:2 knapp. Und auch in einigen weiteren Szenen waren die Gastgeber immer mal wieder dran am Anschluss. Aber auch der Chemnitzer FC hätte durch Bozic auch weiter erhöhen können. So blieb es beim 2:0-Sieg.

rei